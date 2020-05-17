美太空軍旗「白宮首亮相」！川普自爆：已有超級導彈　速度快17倍

▲美國太空軍旗首次亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



美國太空軍的旗幟15日首次在白宮亮相，揭旗儀式由司令雷蒙德上將（John W. Raymond）向總統川普展示最新的軍旗。旗幟圖案設計主體為一架三角翼戰機與地球重疊，還可看見環球軌道圍繞地球，旁邊有星辰光亮，象徵太空軍任務就是保護地球，對抗外來的敵人。

綜合外媒報導，新軍旗的設計以深藍色為底，當天國防部長艾斯培（Mark Esper）也在現場一同見證，這是美軍70多年來第一次出現新軍種的旗幟。艾斯培表示，新的太空軍旗具有歷史意義，幾10年以來，美國一直都是一個航天國家。

艾斯培還說，「外太空是一個競爭領域，對手已把太空軍事化，我們正在執行需要做的事，以保護我們在太空的資產，太空不僅保護著美國，也維持著美國的經濟。」

▲川普「超級導彈」的說法，五角大廈不願證實。（圖／達志影像／美聯社）



川普當天還在會上指出，美國不得不與對手展開太空戰，「我們已有新的軍事武器，我叫它超級導彈（super-duper missile），速度比現有軍火庫中的武器都還要快17倍，超越中國與俄羅斯。」對此，五角大廈不願證實川普的說法。

據了解，美國太空軍在去（2019）年12月成立，也是從1947年以來美軍首成立的軍種，是第6個獨立單位，由1萬6千名的軍人、文職人員所組成。

▼國防部長艾斯培表示，新的太空軍旗具有歷史意義。（圖／達志影像／美聯社）