手搖飲喝一口驚呆！秒給5星「體驗到人生跑馬燈」　網朝聖笑爛：好有深度

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日訂手搖飲，結果3人才喝一口就崩潰，直接拿去倒掉；有趣的是，她逆向操作幫店家寫下「五星評論」，而幽默又嘲諷的內容戳笑不少人，大家不禁直呼「一杯可以觀落陰的飲料」、「雷不能只有我踩到的概念」。

女網友昨日在爆怨公社發文提到，下午他們訂XX外送一間手搖飲，分別點了珍珠奶茶微糖微冰、脆梅綠茶微糖微冰、以及脆梅綠茶無糖微冰，沒想到3人3杯全踩雷，「點到很可怕的飲料，我們喝一口就受不了，全部拿去倒掉。」

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比對網上的高評價，她瞬間覺得眼睛業障重，感嘆「姐只好用真感情寫五星評論，畢竟這麼難喝不能只有我喝到。」

她在上面寫道，「這邊的飲料調味非常有獨家特色，跟你過去喝過的飲料飲像完全不同，你只要喝一口就能讓你體驗到人生跑馬燈，為生活帶來非常多樂趣。如果你經濟條件允許，可以嘗試看看這種獨特的味道......尤其是脆梅綠茶，真的只能喝一口不能多喝喔！」

▲五星高級酸。（圖／翻攝自爆怨公社）

整段評論沒有任何負面字眼，不過看完的人全都心領神會，網友們紛紛笑回，「要頂到5顆星，要死大家一起來」、「大家秉持著不能只有我喝到的心情，所以五星刷過」、「好有深度的評論」、「好壞喔哈哈哈哈哈...我喜歡」、「好奇飲料能難喝到什麼地步」。

最後，在大票網友的好奇之下，原po也加碼形容味道，「珍珠奶茶微糖沒茶味，奶精還放不夠濃，珍珠不好吃有甜，但是種奇怪的甜，感覺糖的味道有點奇怪。梅子綠茶明明點無糖但是很甜，而且沒梅子的酸、沒香味，反而還有奇怪的味道，我懷疑是茉莉綠茶香精。」