老毒蟲缺錢買毒　竟偷神明身上金牌變賣行跡遍布雲嘉南

▲50歲莊姓男子及58歲何姓男子，因缺錢買毒毒癮難忍，竊取註生娘娘身上金牌變賣買毒，被麻豆分局緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2名年過半百老毒蟲缺錢買毒，竟侵入台南市六甲區仁愛街知名百年「媽祖廟」恆安宮內，竊取廟內註生娘娘身上所掛金牌，得手後兩人騎乘機車揚長而去，市警麻豆分局據報循線前往嘉義縣義竹鄉厚生橋，埋伏緝獲莊、何2嫌，起獲注射海洛因針筒，全案依竊盜、毒品罪嫌送辦。

警方說，50歲莊姓男子及58歲何姓男子，因缺錢買毒毒癮難忍，竟將腦筋動到寺廟神明身上的金牌，兩人臉戴口罩涉嫌於5月16日凌晨3時40分到台南市六甲區仁愛街知名百年媽祖廟「恆安宮」內，由一人把風另一人入內尋找目標，見廟內註生娘娘身上所掛金牌價值不斐，便由莊嫌下手行竊，得手後兩人騎乘機車揚長而去。

台南市警局麻豆分局獲悉上情後，立即由分局長楊慶裕組成專案小組，經沿途調閱相關監錄系統及查察相關跡證後鎖定兩嫌涉案，經派員至兩嫌經常出入地點嘉義縣義竹鄉厚生橋埋伏守候，於16日下午2時50分許，發現莊嫌騎乘涉案機車，後座承載共犯何嫌出現，警方隨即上前攔查，兩嫌拒絕攔查並加速逃逸，沿路丟棄毒品殘渣袋，經一番拉扯追逐，終於在台南市鹽水區金和路218號前將2嫌查緝到案，並當場查扣海洛因注射針筒1支，莊、何二嫌均坦承涉嫌竊盜案件。

▲麻豆偵查隊副隊長陳豐霈於攔查過程中，為防止嫌犯脫逃還因此不慎腳部擦傷。

麻豆偵查隊副隊長陳豐霈於攔查過程中，為防止嫌犯脫逃還因此不慎腳部擦傷，本案偵辦時另發現兩嫌偷竊行跡遍布雲嘉南地區，得手金牌皆變賣購毒吸食，相關案情正積極查證中，全案先依竊盜罪及毒品危害防制條例罪嫌法辦，並擴大偵中。

麻豆警分局分局長楊慶裕指出，現今因防疫期間人人外出皆臉戴口罩，兩嫌以此認有機可趁，大膽至各廟宇下手行竊以為天衣無縫，想不到短短10個小時後仍栽在麻豆警方手裡。「治安無假期」，雖正值防疫期間，仍會加強巡邏密度，提高見警率，依警方的執勤方式與態度，有信心保護民眾生命財產安全無虞，並也藉此呼籲民眾守法，勿存僥倖之心而蹈法網，公權力絕不容許被挑戰。

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