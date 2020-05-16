21歲女大生墜80米山谷亡！家屬接電話崩潰…學長說話了

▲女大生墜谷身亡。（圖／記者張弘昌翻攝）



記者柯振中／綜合報導

南投縣仁愛鄉16日發生山難，21歲的簡姓女大生與同學組成登山隊，從820林道進入畢祿山步道，途中卻疑似失足，墜落約80公尺深的山谷，導致額頭、手部出現嚴重傷勢，等到救護人員到場時，已失去呼吸心跳，經過搶救仍不幸身亡。

南投消防勤務指揮中心指出，北大登山隊16日從仁愛鄉820林道進入，原先預定17日下山，途中卻有名21歲的女隊員意外墜谷，導致額頭出現大範圍撕裂傷、手部骨折無法行走。

▼女大生意外墜谷，救護人員到場時已明顯死亡。（圖／記者張弘昌翻攝）



消防勤務指揮中心說明，首次接獲通報時，隊員說女大生受傷、無法行走，但9點45分再度接獲通報，該名女大生已經失去呼吸心跳，已實施心肺復甦術。不過，等到搜救人員抵達時，女大生已明顯失去生命跡象，經過電話聯絡家屬、取得同意，決定放棄急救。

據了解，墜谷的簡姓女大生就讀台北大學行政學系3年級，平時熱愛爬山，這次與同學相約自主登山，想要征服屬於台灣百岳之一的畢祿山，沒想到突然發生意外，不但讓同學嚇壞，家人也難以接受。

北大登山社的資深社員學長說明，事發地點離出發點只有約8分鐘的距離，這趟行程不難，新手也能上山，可能是拉繩索前進的過程重心不穩，才往後滾落，社團一直備有山難基金，發生不幸的意外，這筆錢會用來後續事宜處理。

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▼家屬接獲通報，感到難以接受。（圖／記者張弘昌翻攝）

