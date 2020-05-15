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老師靠「同招情感攻勢」對2女大生伸狼手…無所謂回應：都是我前女友！

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▲▼福州大學男老師性侵學生。（圖／翻攝自微博）

▲福州大學男老師性侵學生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博13日流傳一則《爆料！福州大學教師性侵、性騷擾多名女生》的舉報，引發輿論關注。受害女生小微（化名）稱，福州大學張姓教師打著高校教師的名號，僅在見過數面的情況下，就將自己強行拉至宿舍實施性侵。這名網友還舉證說，張男「還多次對另一名女生實施性侵，導致她意外懷孕、流產」。

據《上游新聞》報導，張男今年30多歲，喜歡跟人開玩笑，並且喜歡在實驗室跟學生談論星座。2017年9月，小微碩士生入學。2018年2月1日，他通過學生微信群添加了女孩。小微表示，加微信好友的第1天開始，他就找各種話題，和自己從早聊到晚。

在之後的1個月多裡，張男幾乎每天都跟小微聊天。漸漸地，他開始以叔叔自稱，試探小微的家庭、生活、感情狀況。後來，更主動發送曖昧的表情包，甚至直接問小微「做我的女友吧」。

小微沒有答應，屢次委婉拒絕。2018年3月12日晚，已經拒絕數次見面提議的她，在對方請吃夜宵和泡溫泉之間選擇了前者，因為覺得夜宵相對安全一些。吃完夜宵後，張男提議去他在福州大學的宿舍看電影，隨後在宿舍裡對她實施了性侵。

2018年底，小微發現了曾經有過相似遭遇的小檸。他認為，張男是在雙方沒確立戀愛關係，甚至不熟的情況下實施性侵，並不是出於喜愛，「他也是以同樣的方式，欺騙了小檸。」

▲▼福州大學男老師性侵學生。（圖／翻攝自微博）

▲聊天記錄。（圖／翻攝自微博）

當事教師張男回應，自己對2人均不存在所謂的性侵行為，「我們是情侶關係。」他進一步表示，報料人提到的另一位女生是自己的前女友，2人在相親網站相識；小微則是碩士生，入學後兩人相識，不久後開始建立戀愛關係。

他還稱，自己主要負責管理實驗室器材，平時不參與教學，跟小微也沒有上下級師生關係，因此談戀愛也是可以的。

福州大學發表聲明稱，已就事件展開調查，期間暫停當事人張姓教師的教學活動。聲明強調，學校歷來對師德師風建設十分重視，對於相關舉報人反映的情況，一經查實，將依法依規嚴肅處理。

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