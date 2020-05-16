台北大學女大生墜谷失血過多亡　校方4點說明：登山隊其餘13人已停止行程

▲台北大學女學生仁愛登山，摔倒頭部裂傷、骨折山難，南投縣消防員趕抵救援。（圖／記者張弘昌攝）

記者崔至雲／台北報導

台北大學登山隊16人今（16日）上午由南投縣仁愛鄉進入畢祿山步道，出發不久，其中一位女同學疑似失足不慎跌落邊坡，同隊成員緊急求援，經山友、救難隊員出動當場急救，然不幸因失血過多罹難。

有關北大登山社同學5月16日於南投山區意外事故，北大說明如下：

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1. 登山社同學一行16人16日上午由南投縣仁愛鄉進入畢祿山步道，出發不久，其中一位女同學疑似失足不慎跌落邊坡，同隊成員緊急求援，經山友、救難隊員出動當場急救，然不幸因失血過多罹難。

2. 本校校安中心上午九時左右獲教育部校安中心通知，隨即立即緊急與當地警消、登山隊其他成員聯繫，提供必要協助，同時通知家長與學生所屬學系主任與導師。

3. 本案發生後，除必要留置現場協助釐清案情學生外，其餘13位同學已停止行程，搭車北返中。

4. 對於學生出外發生意外，本校深感遺憾，目前正盡力提供家屬處理後續保險等各項協助，同時亦啟動其他同行者、班級學生等周邊人員哀傷輔導。

▲台大大學指出，除必要留置現場協助釐清案情學生外，其餘13位同學已停止行程，搭車北返中。（圖／記者張弘昌攝）

南投消防勤務指揮中心16日指出，台北大學登山隊，從仁愛鄉820林道進入，原先預定17日下山，有一名21歲女大學生卻意外跌落山谷，造成額頭大範圍撕裂傷，手部骨折，無法行走，稍早隊員指稱為受傷，約在上9點45分，隊員回報已經OHCA，緊急施以心肺復甦，不過，約上午11時搜救人員抵達時，發現女學生已經明顯失去生命跡象、救不回來，經電話通知學生家屬，家屬同意放棄急救。

指揮中心表示，上午8時出發，約3小時抵達，出動單位包括仁愛、埔里等分隊，總計出動消防人員5人、義消15人、神鷹搜救隊10名前往搶救、各式消防車輛2輛。受傷的學生是一名21歲的簡姓大三生。上午約11時，搜救人員已抵達出事地點，架設繩索搶救，但令人不捨的是，該名女學生經緊急搶救後，仍是不幸身亡。