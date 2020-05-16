福建頒首批「台胞職業技能等級證書」　4人獲得

▲福建省向4位在當地發展的台灣人，頒發職業技能等級認定證書。（圖／取自央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

福建省福州市16日向4位在當地發展的台灣人，頒發職業技能等級證書，包括公共營養師、芳香理療師兩類職業，這是大陸首批向台灣民眾頒發的職業技能等級證書。福建省人社廳表示，未來還將繼續推動台灣同胞來閩就業創業，促進兩岸各領域交流合作，使福建成為台胞台企登陸的「第一家園。」

據了解，為便利和吸引台灣民眾在大陸就業、創業，大陸各省市近年陸續開放台灣人參與當地的執業資格考試，並在2018年由國台辦等公布對台「31條」措施後，一口氣開放台灣人可參加53項專業技術人員和 81 項技能人員職業資格考試，涵蓋律師、老師、金融、文創、娛樂、服務、餐飲等多個領域。

▲儀式現場。（圖／取自央視新聞）

接著，由於去年12月，大陸國務院將理療師等，部分依照實際水準進行評價的技能人員職業資格，退出國家職業資格目錄，轉為進行職業技能等級認定，因此福建省人社廳規劃在現有的「中國海峽人才市場」，為台灣民眾提供線上報名和培訓等服務，並進行職業技能等級認定試點。福建省職業技能鑑定指導中心主任陳捷說，這是為了確保確保兩岸技能人才交流「不斷檔。」

據《新華社》報導，16日取得職業技能等級證書的4位台胞，均是在8日參加福建首場台胞職業技能等級認定活動，成績合格後取得公共營養師、芳香理療師等兩類職業技能等級認定；5月16日當天，福建省還再度舉辦，有10為台灣人參與的公共營養師等級認定考試。

報導稱，除了等級認定外，2018來以來，目前福建已有465名台胞獲得技能類國家職業資格證書，另外，此次台胞職業技能等級認定是大陸地區首次面向台灣同胞進行的，效用等同於國家職業資格證書，符合條件的台胞將按規定獲得培訓鑑定、就業創業、技能提升等財政補貼。

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