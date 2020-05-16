陸新「11條」助台商參與新基建受矚　劉結一上陣信心喊話

▲5月15日，助力台企「11條」暨台商參與新基建政策說明會在北京舉辦。（圖／取自國台辦旗下媒體《中國台灣網》）

記者陳政錄／台北報導

幫助台商應對疫情衝擊，大陸國台辦15日推出「11條」新措施，其中促進新基建參與、穩外貿拓內銷、支持利潤再投資、保障用地等項目，對鞏固台商繼續在陸發展著墨甚深。大陸全國台企聯會長李政宏認為，此次的政策有很重要的宣示意義，代表在兩岸關係相對緊張下，大陸中央對於台企仍保有高度重視。

該《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》共11條，通知內容稱，這是為進一步落實促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」和「26條措施」，所推出的具體辦法；在15日下午對外發布的同時，陸方也於北京舉辦「助力台企『11條』暨台商參與新基建政策說明會」，由大陸國台辦主任劉結一、商務部和工信部等部會代表，以視訊方式向北京、上海、廣州等9個城市近500位台商做說明。

▲美中貿易摩擦和疫情對大陸台商經營造成影響，圖為湖北武漢的一家台資企業產線。（圖／記者陳政錄攝）

據台商轉述，劉結一在說明會上表示，現在大陸台資企業的發展態勢是好的，大陸也會一如既往地支持台資企業，給予台資企業同等待遇，「大家要有信心。」另據《新華社》報導，劉結一還在會上說，大陸大力推進新型基礎設施建設，為台商提供了巨大機遇和廣闊空間；同時，「祖國統一的大勢是不可撼動的，在兩岸同胞共同努力下，主流必定壓倒逆流，正義必定戰勝邪惡。」

台商看法方面，15日從上海赴北京，出席說明會現場的李政宏，在接受《ETtoday新聞雲》電話訪問時說，此次「乾貨不少」，比如說增資擴產，就有提到台商投資獲利後的再投資，暫緩徵收欲提所得稅，這對於台商考量是否持續擴大投資，「是一個很大的誘因。」

他補充，促進台商新基建參與，屬於下一階段大陸在政策扶植、國家戰略上一個很重要的方向，個別台商應針對自身情況布局安排、找商機或異業結合；另外，支持台商復工復產、穩外銷拓內銷、金融支持、幫助中小企業等內容，也都是台商正好需要的。

澳門台商協會會長簡廷在期盼，此舉能在疫情後，帶動兩岸經貿交流、合作互利共贏，協助經濟快速復甦。但他也認為，政策在具體落實時「難度還是會有」，譬如促進台商參與新型基礎建設執行時，台商是否能與大陸央企有對等資質，或像是台商在參與一帶一路、粵港澳大灣區等重大戰略上，不要後知後覺，而是一開始就參與，另外用地審批問題，也困擾著很多台商多年，這些都有賴大陸各地方落實的決心和智慧。

▲基於5G、AI、IOT等領域的新型基礎建設，如智慧城市構建等，是大陸接下來著重發展的方向。圖為一台商現代自動化工廠。（圖／記者陳政錄攝）

上海台協常務副會長蔡世明指出，新基建被看好是大陸在疫情發生後，拉動經濟復甦的重大投入，上次有類似經驗大概就是金融危機時的「4兆基礎建設」，因此在人工智慧、物聯網、智慧城市等台商一直很有機會的領域，應該要把握，同時，台商也應抓住互聯網+這類順應疫情的經濟轉型趨勢。

綜觀11條內容，包括持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資項目、積極支持台資企業增資擴產、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設、支持台資企業穩外貿、有效引導台資企業拓展內銷市場、全面落實稅費減免政策、強化金融支持台資企業疫情防控和復工復產、充分保障台資項目合理用地需求、有力支持台資中小企業發展、主動做好台資企業服務工作等。

對於陸方在520前，於肺炎疫情和美中貿易摩擦再起，甚至台積電宣布赴美投資的背景下，加碼鞏固台商，我陸委會15日晚間發布新聞稿回應，稱中國大陸對於台資企業提出的11條措施，多為原則方向性內容，政府相關單位嚴肅看待，呼籲中國大陸應確實瞭解並解決台商因疫情所面臨的實際問題，具體落實對台商復工復產、投資及權益保障，而非口惠而實不至的政治統戰宣傳，或藉機拉攏台商協助其經濟發展。

▼5月15日大陸國台辦主任劉結一（前排中），出席說明會。（圖／取自中國台灣網）

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