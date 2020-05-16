隔離日記／14天出關「再7天檢疫！」　接送員PRO級穿著...台幹驚「輸了！」

記者任以芳／北京報導

大陸各地疫情平穩，即將招開兩會的北京，檢疫更嚴厲，上個月21日宣布境外人士強制14+7天隔離，包含港澳台人員，政策落實後，還是有不少台商陸續回京。《ETtoday新聞雲》記者訪問同間隔離飯店的台商邱世豪，他今(16日)剛滿14天飯店隔離期，當天下午就可以出關，回去繼續七天居家隔離。他說，這五個月來幾乎都在隔離，加起來至少有49天，都不知道怎熬過來的。另外，還有一位陳小姐昨15日出關，她說，看到來接送的人員穿著，「感覺輸了。」

▼北京台商14天隔離出關，有穿防護衣專人直送回家。（圖／受訪者陳小姐提供）

▲來北京發展台商邱世豪14天前全副武裝來北京。（圖／台商邱世豪提供）

來北京發展台商邱世豪明2日從台灣出發到北京，防疫用品十分專業，防護服加上眼罩，口罩。關於這場疫情，他的命運可以用「困」字形容。過年前，他從北京回台，先自主管理14天，後來去泰國出差回台再自主管理14天，加上北京21天檢疫，四個多月下來，前後加起來被隔離49天。

▲台商邱世豪終於熬過北京隔離飯店14天，還有七天居家檢疫。（圖／受訪者提供）

▲邱世豪旗下創作歌手羅藝恆，差兩天差點回不台灣。（圖／受訪者提供）

入住北京隔離酒店頭幾天，一直忙著安排工作，直到事情做完，才剛自己創業的邱世豪說，「心裡還是有點壓力，感覺好像還多事沒做完，受到疫情衝擊，公司接案暫緩，目前還有現金流可以支撐，希望九月後景氣會回升。」反倒是，自家旗下外國藝人創作型歌手羅藝恆，三月初從紐西蘭剛落地台灣，家鄉宣布封國，差一點困在紐西蘭回不了台灣。還好，目前通告都正常運作，因為疫情影響，羅藝恆YouTube頻道更受歡迎，讓邱世豪稍微鬆一口氣。

▲北京台商14天隔離結束，安排穿防護衣專人送回家。（圖／受訪者 陳小姐提供）

另一位32歲的陳小姐從事娛樂產業，來北京發展已經兩年多。回憶疫情爆發後，一直在台灣觀望，大約四月底北京疫情風險調降到二級，陳小姐決定返京，接受21天隔離檢疫挑戰，用影音照片每天記錄隔離日記。好不容易昨（15日）熬完14天飯店隔離出關，還要再七天居家隔離。

由於，隔離飯店結束不能擅自離開，必須通知住所社區管委會來接應住客回家，陳小姐說，當時看到工作人員到場穿著整套標準防護服，當下覺得自己只有口罩、護目鏡好像太簡單了，沿路接送防疫員態度親切，防疫做得十分完整。至於談到疫情的影響，她表示「幾個月來都是靠視訊、網路作業，工作沒有太大影響，最心疼的反而是房租當倉儲費。每個月6300元人民幣，將近五個月租金白送給房東，成為最貴的倉庫。」

▲境外人士到北京隔離14天內，至少做兩到三次核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

目前境外人士進京，除了14+7隔離期，外加做兩到三次核酸檢測，確認身體況沒有問題，會先拿到健康證明。離開飯店前，還要通知社區管委會來接送，等到七天居家隔離結束，拿到當地綠色通行碼，才列入「健康人士。」目前大陸部分主要城市，推出隔離政策耗費近一個月時間，也讓台商、台幹吃不消。近日大陸各地都有台商協會代表，建議兩岸是否能開放「商務快捷通道」，或比照「中韓模式」。

▲台商離開北京隔離飯店，會拿到核酸鑑測過關，才能回住所。（圖／台商提供）

另外，《ETtoday新聞雲》也掌握訊息，江蘇省台辦正研擬「專案特辦」，限定在江蘇境內工作的台商、台幹回來可以不用強制隔離14天。目前還在磋商當中。一但專案通過，大陸各省將比照辦理，但非常態化模式，僅限於特殊處理，實際執行面，還得等消息確認公布細項。