會考國文重圖表識讀　張曼娟散文、蘋果庫克演說、假新聞判讀入題





▲會考國文種圖表分析，評量學生解讀及轉譯圖表資料的能力。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

國中教育會考今（16日）下午第一節考國文。台東縣立新生國中國文老師蔡佩玲指出，這次考題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗。文白比例有33題白話文、15題文言文。其中有題組與時事新聞連結，要考生針對媒體新聞事件進行思考，判斷是否為假新聞。

旗山國中國文老師丁美雪說明，今年國文考題重視圖表資料識讀，評量學生解讀及轉譯圖表資料的能力。其中有考到熱衰竭與中暑的比較圖，要考生從選項中每位人物的病徵描述對照圖表判斷其病症。另外，也有需多貼近真實生活題型。

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▲國中教育會考今日下午第一節考國文。（圖／教育部提供）

丁美雪進一步指出，有考題考到飲食類型，包含，龍眼枝甚柔脆、茶葉製程，另外，文學作家張曼娟的《一片薄薄的冬瓜》也出現在考題中。閱讀題也有考到蘋果執行長庫克在麻省理工學院畢業典禮的演講內容，要考生思考科技使用的經驗與省思。

蔡佩玲也說明，這次部分試題取材多元、跨學科（藝術與人文、健康與體育）統整，評量學生整合學習內容。像是考到林懷民雲門舞集、林布蘭等。

根據全國試務中心統計，國文科缺考人數 2394人，缺考率1.15%。另外，累累發燒人數為26人，並啟用23間備用試場。

