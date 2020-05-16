美國出狠招斷華為晶片供應鏈　中國揚言調查蘋果等美企反擊

▲台積電在美國建廠後，華為可能無法使用將在下半年量產的5奈米晶片。（圖／路透社）

文／中央社台北15日電

美國政府表示，將限制中國電信巨擘華為在海外使用美國技術發展半導體的能力。中共外圍黨媒環球時報則引述消息人士指，如美方最終實施上述計畫，中國將限制或調查高通、蘋果等美企。

綜合外電報導，美國商務部方面15日稱，「這項公告將阻絕華為破壞美國出口管制的行徑」，將嚴格、策略性地鎖定華為獲取以美國軟體和技術為基礎製造的半導體行為。

環球網晚間刊登報導，其中引述「接近中國政府的消息人士」稱，中方可能使用的具體反制選項包括：將美有關企業納入中方「不可靠實體清單」，依照「網絡安全審查辦法」和「反壟斷法」等法律法規對高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、蘋果（Apple）等美企進行限制或調查，暫停採購波音公司飛機等。

TSMC's plans to build a U.S. chip plant could help U.S. cut dependence on Asia supply chain BUT could also help TSMC lobby Trump admin to drop plans for a Commerce rule to block sale of chips made by TSMC for Huawei, which U.S. deems major security threathttps://t.co/eVNcwNieAP — Kate O'Keeffe (@Kate_OKeeffe) May 14, 2020

美中貿易戰爆發後，中國商務部新聞發言人高峰去年5月31日曾在記者會上宣稱，中國將根據相關法律法規，建立不可靠實體清單制度。

他當時說，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。

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