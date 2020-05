美國出狠招斷華為晶片供應鏈　中國揚言調查蘋果等美企反擊

▲台積電在美國建廠後,華為可能無法使用將在下半年量產的5奈米晶片。(圖/路透社)

文/中央社台北15日電

美國政府表示,將限制中國電信巨擘華為在海外使用美國技術發展半導體的能力。中共外圍黨媒環球時報則引述消息人士指,如美方最終實施上述計畫,中國將限制或調查高通、蘋果等美企。

綜合外電報導,美國商務部方面15日稱,「這項公告將阻絕華為破壞美國出口管制的行徑」,將嚴格、策略性地鎖定華為獲取以美國軟體和技術為基礎製造的半導體行為。

環球網晚間刊登報導,其中引述「接近中國政府的消息人士」稱,中方可能使用的具體反制選項包括:將美有關企業納入中方「不可靠實體清單」,依照「網絡安全審查辦法」和「反壟斷法」等法律法規對高通(Qualcomm)、思科(Cisco)、蘋果(Apple)等美企進行限制或調查,暫停採購波音公司飛機等。

TSMC's plans to build a U.S. chip plant could help U.S. cut dependence on Asia supply chain BUT could also help TSMC lobby Trump admin to drop plans for a Commerce rule to block sale of chips made by TSMC for Huawei, which U.S. deems major security threathttps://t.co/eVNcwNieAP