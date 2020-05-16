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會考社會科12考生發燒！啟用9間備用試場　1考生居家檢疫5/30補考

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▲▼國中會考。（圖／教育部提供）

▲國中會考首日有12名考生發燒。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

國中會考今明（16、17日）兩天登場。此次考試為防疫以來第二個全國性大考，根據全國試務中心說明，全國220個考場，有12名考生經量測體溫後有發燒情形，分別進到9間備用試場，其中一名考生因疫情關係需進行居家檢疫，5月30、31日將進行補考。

國中會考首日上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗。經試務中心統計，今年國中教育會考有20萬8753人報考，今天上午考的社會科有2283人缺考，缺考率1.09％，考生出席應考的狀況比去年好。另因今日上午台南發生台鐵事故，經試務會尋求警政單位協助，有7位監試委員受到影響，但因有備用監試委員協助，因此事務運作沒有受到影響。

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▲▼國中會考。（圖／教育部提供）

▲國中會考各試場提供考生休息室。（圖／教育部提供）

至於黃蜂颱風是否影響考試，試務中心也說明，已請各考場學校進行相關整備工作，預先因應。包含，答案卡、試題卷箱等存放位置，應放置於沒有淹水風險的空間；體溫量測站如受風雨影響應加派人力；備妥適量毛巾，供考生淋溼時使用；確認各考場學校電力機房有防淹措施；提醒考生，提前出門及建立緊急通報機制，俾及時處置。

最後，全國試務中心也說明，因應疫情，全國220個試場均設有熱像儀設備，今日一早考生進場狀況良好，熱像儀也運作順暢，每個市場也備有備用額溫槍，設備均到位。 除了設熱像儀外 也有充足額溫槍 設備都到位。
 

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