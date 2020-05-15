國中會考明天登場！「天氣、時程、必備」懶人包一次懂

▲因疫情影響，國中會考須全程配戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中會考即將明後兩天（16、17日）舉行，全國約21萬名考生在18個考區、220個考場應試。今年因應疫情，考生需全面佩戴口罩、進考場前也要量測體溫，今年也不開放陪考。天氣風險公司也特別提醒考生，周末兩天，黃蜂颱風會行進至台灣東南部外海一帶，雖然對台灣無直接影響，但還是要注意天氣狀況。

會考首日上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第2天上午考自然、英語，11時30分結束所有考試。另外，因疫情關係，試場開冷氣、開門窗，考試過程恐受到噪音干擾，今年「英語聽力」暫停施測。

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全國試務會說明，為配合防疫工作，請考生務必提早半小時以上到場，避免因入場及量測作業影響考試時間。同時，須佩戴口罩並配合體溫量測，如不配合者，禁止進入考場外，並取消考試資格且不予補救。

▲國中會考各科時間。（圖／國中教育會考全國試務會提供）

考生幾點看考場？

各分區考場學校將於今（15日）下午3時至5時開放看考場。為維護試場品質，考生及家長均不得進入試場教室，且為避免過度群聚，並配合防疫措施，將進行體溫量測，請遵照各考場學校動線進場，體溫過高者（額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度）不得進入。

▲國中會考15日下午3時至5時開放看考場。（圖／記者林敬旻攝）

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考試天氣如何？

天氣風險公司說明，會考兩天，黃蜂颱風會行進至台灣東南部外海一帶，對台灣雖無直接影響，但要注意外圍環流影響下，台灣附近天氣仍較不穩定，除東部地區天氣陰雨外，其餘各地以多雲為主，午後山區有局部短暫雷陣雨，中北部中午高溫可達33-34度，南部則有機會達35-36度，提醒各位一定要多勤補水、防中暑，並且保持室內通風及涼爽，考生們也可以準備小毛巾擦汗或用冷水濕敷來降低體溫。

▲天氣風險公司指出，颱風對台灣並無直接影響，請考生、家長不用緊張。（圖／翻攝自天氣風險公司臉書）

考生必備？

1. 攜帶准考證、充足文具及無鬧鈴功能手錶。

2. 考試時需全程需配戴口罩（如不配合，將取消考試資格且不予補救），室內冷氣開放，可準備薄外套備用。

考生禁止攜帶？

為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應遵守試場規則。非應試用品，包括妨害考試公平之用品，如補習班文宣品、計算紙等；或行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環等）、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等）等皆不可攜入試場。

教育部說明，若不慎將非應試用品攜入試場，應於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間，隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該科違規2點，若為寫作測驗則扣一級分。

