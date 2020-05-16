剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

▲小雨因為不知情，而獲判無罪、免賠。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／台南報導

台南一名男子「阿宏」（化名）和妻子離婚後複合，但他同時又和另名女子「小雨」（化名）交往，不僅帶對方到摩鐵激情，還拍下性愛影片，讓阿宏的妻子氣炸求償100萬，但法官調查後竟發現，原來小雨一直都受到阿宏矇騙，根本不知道對方已婚身分，因此判小雨免賠。

判決指出，阿傑與妻子曾一度離婚，但離婚後兩人仍舊同居，而之後又因為對方懷孕而復合，但阿宏與此同時，又和小雨交往，兩人還在情人節時，甜蜜地到摩鐵發生關係，還拍下激戰影片。

不過，小雨於庭上辯稱，曾經收到阿宏妻子的訊息表示，「妳現在跟阿宏交往是嗎？我是他老婆，應該是說前妻同居人。我在我家房間看到不少妳的保養品等，和妳送的情人節禮物。請你不要把東西放在我房間，也不要上我的床！要相X你們可以去外面開房間！不要省小錢！要不然阿宏跟我做愛後再跟你做，我覺得床很髒！」

此外，該則訊息還提到，「還有請戴保險套，因為我跟他沒習慣戴套子，我怕我會被你們傳染性病，很衰！阿宏說妳只是他的炮友！如果妳是真感情，那就把他撿去用吧！讓他不要再來影響我的生活，不要再來跟我作愛！把他顧牢！替他生個兒子，幫他照顧他年邁的父母，不要再來煩我跟我兒子。」

小雨也辯稱，自己曾經看過阿宏的身分證，當時上面配偶欄確實沒有人，而阿宏也表示，他僅記得自己有告訴小雨，妻子懷孕一事，且告知時也有告訴對方，自己已經與妻子復合，但忘記自己是何時告訴小雨此事。對此，法官認為，阿宏的證述反覆不一，難以採信，因此刑事部分判小雨無罪、民事部分免賠。

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