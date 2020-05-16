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爸酒後認「7年前殺了妳媽」！赤水崎無名焦屍偵破…繼母點火奪命、片鹼溶臉

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邱清彥夥同再婚妻子、2名工廠學徒痛毆前妻陳金里後，放火焚燒，任憑她在烈焰中哀嚎。

圖、文／鏡週刊

2002年，彰化田中赤水崎公園發現一具燒焦女屍，因身分無法辨識，命案始終未破。7年後，死者女兒向認識的台中市二分局刑警報案，說父親酒後吐真言，坦承與再婚妻子一起謀殺前妻。警方傳喚凶手夫妻，隔離偵訊，突破2人心防，成功替死者申冤。

2002年8月25日，彰化縣田中鎮赤水崎公園登山步道旁的排水溝，發現一具燒焦女屍，身上覆蓋雜草、面目全非。檢警很快判定是他殺，當時承辦人員認為，只要查出身分，很快就能破案，沒想到案子一拖7年，女子始終躺在殯儀館的冰櫃裡，成了無名女屍。

2002年8月，彰化田中赤水崎公園登山步道旁的排水溝，發現燒焦女屍。（東森新聞提供）

前妻失蹤後　四度遷廠

時任彰化縣警局鑑識小組的余俊燦（現台中市警局大雅分局偵查隊長）說，死者全身被燒得焦黑，且屍體「蠟化」（被燒灼到冒出油，使焦黑的皮膚外層出現固態、白蠟般的冷卻脂肪），根本無法辨識容貌、特徵。

當時負責鑑識的警官余俊燦（圖）說，死者全身焦黑，屍體「蠟化」。

死者年約40歲、裝有義乳，佩戴有著東南亞風格的耳環，警方初步研判是外配或移工，於是拍攝戒指、耳環，製作成專刊，請中部各縣市警局配合查詢轄下失蹤人口，但案子一拖7年毫無所獲。

警方公布燒焦女屍的首飾照片，並製作專刊，但7年一無所獲。（翻攝TVBS新聞）

2009年5月8日傍晚，24歲的女子小敏（化名）跑到台中市警局二分局偵查隊，找上看著她長大的小隊長張文通（現已退休），「我爸酒後承認了，我媽是他跟阿姨（繼母賴慧慈）殺害的！」

本刊調查，小敏的父親邱清彥早年是張文通的線民，雙方認識多年，張還曾調停過邱的婚姻衝突，邱的前妻陳金里失蹤時，也是張陪著小敏到台中縣警局太平分局宏龍派出所報案。張一直懷疑陳死了，凶手就是邱，還為此明察暗訪多年。

當年在張文通手下當差的廖述寅說：「同事都覺得張小隊長想太多了，辦案憑證據，不是靠第六感，但他就是不放棄。」張布線蒐證時，邱清彥為了躲他，7年內四度搬遷自家工廠，這也讓張心中疑竇更甚。

通靈者感應　冤魂不散

張文通還曾找來通靈友人前往邱清彥的工廠，通靈者當下感應到死者冤魂不散、等在工廠門口，通靈者說只有張能幫她忙，但當張想要與死者對話時，亡靈卻不明原因「退魂」。接著，張再安排線民到邱的工廠應徵，希望能私下打探內幕，卻因線民感覺工廠「很陰」，不敢上班而作罷。

後來，張文通想製造邱與再婚妻子間的矛盾、內訌，請台電人員配合查出工廠竊電，開罰70萬元，為了這筆錢，2人齟齬，但未翻臉。

刑警張文通（現已退休）明查暗訪7年，最後終於替死者申冤。（翻攝網路）

張私下偵查一直未能奏效，此時小敏跑來報案，讓他有了著力點，傳喚邱清彥夫妻、2人與前妻、前夫所生子女，以及工廠員工等所有嫌疑人。

一票人都找來了，但一點證據也沒有。廖述寅先問小敏，懷疑了7年，這次為什麼正式報案？她說，母親失蹤後，有一次繼母情緒失控告訴她：「要知道妳媽在哪？問妳爸去！」為此她多次逼問父親，直到這次父親酒醉才坦承母親已死，並說跟繼母有關。

小敏苦勸父親自首，邱清彥則跪求女兒，再給他一些時間處理工廠的事。小敏報案當天，是因繼母與前夫所生的子女跑到小敏住處叫罵，言語辱及母親，她氣不過，才到警局報案。

渣男假談判　迷昏前妻

問訊時，廖述寅故意讓邱清彥、賴慧慈這對夫妻晾著，一整晚不理他們。他說：「一般人若沒做錯事，無故被帶回警局，早就發飆了，但他們低著頭，根本不敢面對警察。」接著，他隔離這對夫妻，先從邱清彥下手。

背負殺人罪孽7年，邱清彥顯然累了，很快坦承前妻被殺死，但將一切推給妻子賴慧慈，廖述寅趕緊製作筆錄，要邱簽名，然後拿給賴慧慈看。她一見到筆錄立刻崩潰，哭著說：「我跟他那麼久，什麼都沒賺到，還幫他殺人，他竟然把一切都推給我！」

賴慧慈像打開水龍頭般，傾洩所有內幕。原來，邱清彥與死者婚後一起經營五金加工廠，因邱習慣性外遇而離婚，卻仍住一起，後來邱勾搭上前夫在服刑的賴，2人結了婚，因此與前妻正式分道揚鑣。某天，他趁前妻不在，偷偷將工廠裡的機器全部搬走，另起爐灶。

把老闆邱清彥當老大的未成年學徒蘇男、張男，也參與殺人案。（翻攝畫面）

這個工廠是2人共同打拚才有的，如今被前夫整碗捧去與新婚妻分享，心有不甘的陳金里，三天兩頭上門吵鬧，討機器、討子女贍養費，鬧得邱、賴雞犬不寧，陳金里甚至「以彼之道、還施彼身」，也趁機搬光前夫工廠的機器。

因財務、感情糾葛，這對新婚夫妻決定殺掉共同的敵人！2002年7月，邱清彥在報紙分類廣告看到一種「強睡眠」藥物，宣稱只要少量就能讓人陷入昏睡，買來後，賴慧慈還親自試藥確認效果，接著邱約前妻到台中縣太平市一江橋下談判，說會給她一個交代。

到了一江橋下，邱拿出摻了「強睡眠」的啤酒讓前妻喝下，很快陳金里便昏昏睡去。

邱清彥將前妻陳金里騙到台中太平一江橋下，下藥迷昏。

暴打潑油燒　強鹼毀容

這時，邱工廠內2名未成年學徒蘇男、張男，依照邱指示，把昏睡中的前任老闆娘架上租來的車，直奔嘉義縣竹崎鄉山區，以預藏的毛巾想勒死陳金里，但毛巾太短，陳死命掙扎後脫困，邱清彥見狀立馬將陳踢下車，並由賴慧慈將人拖到山區產業道路，賴先打第一棍，2名學徒接手也打了幾下，但都不夠狠，最後邱出手朝陳的頭部猛打，接著潑上汽油點火，眼看著奄奄一息的前妻在烈焰中哀嚎，直到斷氣。等到火勢漸小、清理現場後，邱再以專門除鏽用的「片鹼」溶液，潑灑陳的臉部、身體，徹底毀容，以防被人認出。

賴慧慈與工廠學徒先動手，後由邱清彥出手，朝前妻頭部猛打。

邱清彥等人沒有就地棄屍，而是以預藏的大型黑色塑膠袋，套住陳金里焦黑蜷曲的屍體，載到彰化田中赤水崎公園，棄屍於登山步道口的水溝裡，還在屍體上舖蓋雜草枯枝，希望不要這麼快被人發現。

邱清彥（左）、賴慧慈（右）這對驚世夫妻在現場模擬時，互相攻擊叫囂。（翻攝畫面）

全案偵破、現場模擬時，邱清彥、賴慧慈這對凶手夫妻當場內訌，當著警察的面互揭對方瘡疤；法院開庭時，夫妻倆一下互咬，一下推給2名未成年學徒，醜態畢露。最後邱獲判無期徒刑、賴18年徒刑定讞，為他們的罪行付出代價。

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