罷韓倒數21天韓國瑜首發3分影曝心情　台灣基進怒轟：又在恐嚇選民

▲台灣基進跟尹立在柴山登山口發放黃絲帶，也對韓國瑜的影片回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜首度面對6月6日的罷韓選舉發聲，呼籲韓粉當天不要出門投票，要監票，同時以「任憑風雨、繼續向前」為主軸拍攝了一段3分鐘說明影片，面對韓國瑜的說法，台灣基進新聞部副主任張博洋表示：「又在恐嚇選民」，而罷韓四君子當中的尹立則是說：「跟去年總統民調蓋牌手段是一樣的，企圖以干擾手法影響投票行為」。

張博洋指出，韓國瑜市長又在恐嚇選民，釋出這樣的影片正代表了因為韓粉不會去投票，所以會去投票的都是支持罷韓的人，意圖讓民眾深怕會被貼上標籤，被做記號，而不敢去投票。韓國瑜的手法非常非常的可惡，把不支持他的人推到前線、放進了可能被做記號的風險當中。

▲台灣基進跟尹立在柴山登山口發放黃絲帶，也對韓國瑜的影片回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

尹立強調：「現在又來擾亂投票行為。韓國瑜不但希望鬆懈罷韓方，也妄想要降低總體投票率。但我們要正告韓國瑜，雙面人跟狼來了的故事一樣，這一套，沒用！請所有高雄人6/6都出來寫歷史，使用憲法所賦予的公民權，投出歷史上第一次市長罷免選票，也同時投完票出來消費，振興經濟觀光。我們向全世界展現，我們可以經濟100分，公民100分，民主100分」。

而韓國瑜在15日晚間播出對於罷韓的宣傳影片，當中就提到：「「宣傳整個城市的光與熱，可以說響遍了全世界的華人圈。」韓國瑜說明，市府團隊為市民打拼，截至目前為止，都問心無愧，「其實市民朋友自己要去思考。至於罷韓團體，我們就是一句話，所有外縣市的好朋友，6月6號這一天，拜託，不要來高雄，請你關心韓國瑜就可以了，不要付諸行動。」

▲台灣基進跟尹立在柴山登山口發放黃絲帶，也對韓國瑜的影片回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於支持他的高雄市民，韓國瑜則說，當天請不要出門投票，只要監票就可以，「所有支持韓國瑜的好朋友都非常地清楚，站在那裡被罷免的，有的是被鼓譟出來的，所有支持韓國瑜的好朋友，我們有信心，不出來投。高雄市是不是改變了，大家自己仔細去觀察一下，我對高雄的未來充滿了信心。」

▲台灣基進跟尹立在柴山登山口發放黃絲帶，也對韓國瑜的影片回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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