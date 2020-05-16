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韓市府遭控賴帳！設計案完成她卻收不到報酬...怒批「是否已無心市政？」

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記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，高雄五一勞動節相關活動暫停，負責承接設計案的台北設計師「小米」，就因此沒有收到勞工局的頭期款，等於做了一個多月的白工，這讓她氣得她南下控訴，問高雄市民，「韓市長苦民所苦？是否還有誠信？」

根據小米的指控，他們1月初就接受高市勞工局的委託，接辦「五一勞動節系列慶祝活動」的活動企劃與視覺設計，預算約19萬元，雙方約定好2月24日付頭期，然而因疫情衝擊，活動在3月31日喊卡，而此時小米和其他人已完成設計初稿， 但勞工局卻沒支付報酬，他們形同做了1個多月的白工。

雙方多次協調未果後，小米投訴市長信箱，但卻收到回覆稱「該案已交回原承辦單位處理」，怒氣沖天的小米決定南下高雄找媒體投訴，並質疑韓國瑜受罷免案影響，是否已無心於市政。

▲▼設計師控高雄市政府。（圖／東森新聞）

▲設計師怒控高雄市政府。（圖／東森新聞）

小米指出，因為疫情影響，身為獨立接案藝文工作者的她狀況已經很慘了，結果該維護勞工權益的勞工局竟然還壓榨勞工，身為韓市府團隊的受害者，她想問高雄人，「韓所率領的市府團隊出包擺爛遇事不理，他率領的市政府團隊是否具有誠信？」

小米氣憤表示，「如果今天韓市長的團隊他沒有辦法幫我處理掉我的損失，那我只能期待新市長他能夠來收拾韓市長留下的債務，還我一個公道。」

▲▼ 高雄議會韓國瑜罷免 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

針對此事，高雄市勞工局回應稱，雙方就原定採購案件中途結案方式及款項給付額度產生不同認知，造成誤解，勞工局內部行政確實有瑕疵，將會進行檢討調查，後續會積極找設計師溝通協商，不會讓設計師做白工，保障藝文工作者應有的權益。

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