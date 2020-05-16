鏡頭前首談罷免心聲！韓國瑜3分鐘「感性告白」：可能是最後一次了

▲韓國瑜臉書感性告白。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者柯振中／綜合報導

罷韓投票日期不斷接近，高雄市長韓國瑜不斷聲請停止罷韓，讓外界不斷猜測他的想法。對此，韓國瑜15日晚間在臉書首度發聲，希望支持他的朋友「不要投票」，同時也感性說明，「大概也會是最後一次向大家報告。」

韓國瑜在臉書上指出，隨著罷免案日期接近，有不少人好奇，他的心裡到底在想什麼，因此拍了支影片向眾人報告，「大概也會是最後一次向大家報告。」韓國瑜說明，對於罷免一案，他相當清楚，法律賦予人民選舉、罷免的權利，他完全尊重選舉與罷免。

他提到，目前的高雄市府團隊有3個特色，不貪汙、不炒土地，也不會包工程，只有全心全意為高雄打拼，認真完成每一項工作，「而且清廉、有效」，這是許多市民朋友能感受到的，「所以對於這些罷韓團體，我從來不正面回答。」

▲韓國瑜臉書呼籲，支持他的人不要出門投票。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



他認為，由於政府重北輕南的政策，高雄市幾十年來的發展吃了虧，「高雄有很多的資源、很多的條件，沒有完全放出來」，還有巨大的潛力沒有完全發揮，「所以這一年半，高雄市民朋友應該非常的清楚，全台灣最讓大家關切、重視的，就是高雄。」

「宣傳整個城市的光與熱，可以說響遍了全世界的華人圈。」韓國瑜說明，市府團隊為市民打拼，截至目前為止，都問心無愧，「其實市民朋友自己要去思考。至於罷韓團體，我們就是一句話，所有外縣市的好朋友，6月6號這一天，拜託，不要來高雄，請你關心韓國瑜就可以了，不要付諸行動。」

至於支持他的高雄市民，韓國瑜則說，當天請不要出門投票，只要監票就可以，「所有支持韓國瑜的好朋友都非常地清楚，站在那裡被罷免的，有的是被鼓譟出來的，所有支持韓國瑜的好朋友，我們有信心，不出來投。高雄市是不是改變了，大家自己仔細去觀察一下，我對高雄的未來充滿了信心。」

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