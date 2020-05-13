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從文山摸到萬華！北市襲胸狼連女童都不放過　判刑1年8月

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▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲性騷擾慣犯邱男不僅對成年女子「假問路真襲胸」，甚至也對國小女童伸狼爪，一審被判刑1年8月。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者孫于珊／台北報導

一名性騷擾慣犯邱姓男子，不僅對女路人「假問路真襲胸」，連國小10歲女童也不放過，竟尾隨女童從後方伸出狼爪。對於邱男累犯，台北地院加重刑罰，依故意對兒童犯性騷擾罪等罪，判1年8月徒刑。可上訴。

判決指出，邱男於2018年11月6日下午3時許，騎乘機車行經北市文山區辛亥路4段的巷弄間，見一名成年女子獨自走在人行道上，認有機可趁，隨即將機車停靠路邊，下車趨近女子假裝問路，然後就以手背觸摸女子胸部，得逞後即騎車逃逸。

沒想到3個多月後，邱男又再犯行！2019年2月20日中午12時許，他在北市萬華區人行道上，見女童與同學併行，於是尾隨其後，乘女童蹲下撿拾掉落物時，竟突然從女童後方伸出左手觸摸其胸部，然後即騎機車離去。

審理期間，女子證稱，當時邱男穿著深色上衣，嘴巴歪歪的、臉型偏尖、身材偏瘦、膚色黝黑、身上穿著破舊，上前靠近問她「第二殯儀館往哪邊走？」後突然用手背從她胸部由上往下摸下來，她嚇得馬上阻止並推開邱男的手，大聲訓斥「你在摸什麼？」並轉身離開要返家。

女童也說，她放學後跟同學一前一後走在人行道上，同學走在前面，因當時她東西掉了，蹲下去撿，但她站起來時，邱男就突然一隻手搭著她的肩膀，另一隻手對她襲胸，雖然一旁有安親班老師在場，但她不認識那個老師，所以沒有馬上跟老師反應。

然而邱男矢口否認犯行，女路人部分，他辯稱監視錄影畫面中靠近女子的人，他不知道是不是自己，且女子沒有描述他的手指甲有變形這個特徵，也沒有說出他機車的顏色，認為女子陳述有受到警察誤導；女童部分，邱男也稱，當時他是要去刷腳踏車的點數，不小心碰到女童身體。

法官認為，女子與女童對於邱男犯案手法、情節等，並非空泛指陳，也有現場監視器畫面佐證，因此不採信邱男說法，又邱男有妨害風化、違反性騷擾防治法案等前科，如今又再犯，且犯後一再飾詞否認，態度不佳，因此考量等一切情狀後，依邱男累犯性騷擾及對兒童性騷擾2罪，各判有期徒刑10月及1年，應執行1年8月徒刑。

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