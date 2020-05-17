快訊／洛杉磯市中心傳多起爆炸聲「數棟建物起火」！　當局定調：重大緊急事件

記者詹雅婷、王佩翊、張方瑀、陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯市中心16日下午多棟建築物起火，現場爆炸聲不斷。有關部門表示，火災發生地點位在一棟商業大樓，引發爆炸，延燒多棟建築物，至少有10名消防員受傷，目前性命垂危。外媒NBC Southern California指出，當局已於傍晚6時36分把此一事件升級為「重大緊急事件」（major emergency）。

▲洛杉磯發生大火，多名消防員受傷。（圖／翻攝自推特／@seanmiura）

根據推特流傳的現場畫面，可見一棟白色建物上方爆出巨大火勢，煙霧直竄天空。消息指出，至少2架空中救護機及23輛救護車出動。截至晚間7時5分，超過230名消防員趕抵現場支援。

洛杉磯消防局發言人Nicholas Prange表示，單位在傍晚6時26分接獲東博伊德街（East Boyd）327號發生火災的通報。另據NHK報導，火災地點是在北美地區最大日僑集散地「小東京（Little Tokyo）」，周遭幾乎都是日籍酒店與餐廳。

Nicholas Prange指出，在消防員進入大樓之前，並沒有出現任何異狀，但卻突然發生爆炸事件，發出緊急呼救（mayday）訊號，把此事件定為重大緊急事件。據了解，火勢已於當晚7時15分獲得控制，但確切引發爆炸的原因仍有待進一步釐清。