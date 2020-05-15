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幕後／陳其邁下一步受「罷韓案」連動　三套劇本走向曝光

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▲▼行政院副院長陳其邁專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

520總統就職將至，近期內閣人事開始做異動，其中行政院副院長陳其邁的職務，目前暫定不動，但受接下來「高雄市長韓國瑜罷免案」連動，依目前態勢分析，陳其邁的下一步分為3個劇本走向。

站在綠營的立場，最終目標都是一致的，就是要收復高雄，而且黨內已凝聚共識，由陳其邁負責去收復高雄疆土。黨內人士半開玩笑地說，某個程度上，有一種2018年是你丟失的，現在再給你機會去征討回來的味道。

正因為如此，副院長的人事案當然牽涉到罷韓的結果，因此陳其邁的動向可分為三種情勢來思考，首先，罷韓案如果沒過，那麼一切就維持現狀，尚待後續觀察。其次，韓國瑜6月6日被罷免，8月進行市長補選，綠營由陳其邁出戰。第三，如果韓國瑜在罷免通過後提出選舉訴訟，行政院只能先派代理市長。

內情人士分析，如果罷韓案沒過，那麼陳其邁當然也不用辭去副院長職務，而他得繼續等到2022年的地方選戰。至於第二套劇本，如果韓國瑜被罷免，陳其邁勢必會在8月補選前請辭副院長，而副院長職務由誰接任，也眾說紛紜，由於院長已是蘇系，副院長勢必會是「非新蘇」人馬，因此包括衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君等都有被點名。

此外，如果韓國瑜被罷免，並提出選舉訴訟，行政院只能派代理人至訴訟程序終結，而在此之前仍有可能有其他變數。據黨內人士說，屆時理應也不會由陳其邁代理，而是另找人選，他個人還是會等到2022年再正面迎戰。

不過，對於第三套劇本，韓國瑜提選舉訴訟一事，地方人士坦言，這不太合理，一個被罷免的市長自己去提，反而象徵「沒收市民的選舉權」，這反而有「罷免前卡罷，選後卡選」的味道。

地方人士說，從韓陣營的動作，以及各種跡象看來，的確有朝第三套劇本在部署的味道，這一來可以增加罷免團體的成本，讓罷免變得更複雜，用意在於「不能讓反韓勢力牽著鼻子走，想罷免就罷免，要補選就補選」。韓陣營如果真的選第三套劇本，政治思維上，就是要讓民進黨沒有辦法派人選，只能派人代理，「除了形同用技術沒收讓國民黨再輸一次的選舉，也讓民進黨黨內多了一些可能的內部成本，例如2022要不要初選？要派代要派誰？」

地方人士表示，這個邏輯韓陣營可能會覺得是一石二鳥，但是換個角度，如果觀察高雄民意的走向就會發現，「罷韓」其實根本不是高雄人第一關心的事，而且高雄人的人情味濃，當初是不滿韓國瑜落跑選總統，現在回來當市長，還是會願意給他機會，好好做市政，好好做防疫，大家都可以原諒，但韓國瑜從普篩議題、技術性杯葛罷韓團體等，反而是在添柴火，每一個動作反而在助長自己被罷免的可能性；同時，黨中央的支持也不免落入俗套，把罷韓標籤成「藍綠對決」，這在本來就綠大於藍的高雄，根本是一記重拳。

另一方面，民進黨黨內人士也認為，其實從最近韓陣營釋出訊息，可以觀察到，藍營已經發現如果「熱對抗派」持續躁動，反而會造成更大傷害，甚至波及到國民黨，因此韓國瑜對於罷免案才會定調採「冷處理」態度，某個程度上也是在替先前杯葛罷韓、爭議議題，造成的傷害暫時止血。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 高雄議會韓國瑜罷免 。（圖／記者洪正達攝）

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