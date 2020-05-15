「666罷韓演習」邀民眾到駁二高舉黃絲帶　高雄市警局：未接獲申請



▲罷韓四君子這周六將在駁二發送黃絲帶 。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜、黃子倩／高雄報導

罷韓團體將於16日下午5點半，舉行「666罷韓演習」，不僅會有罷韓四君子會在駁二發送黃絲帶，更邀請大家於晚間6點6分一起舉起手中的黃絲帶，希望能將罷免投票日、及多數市民的聲音與對高雄的期待傳遞給更多人，但高雄市警局卻表示，此活動沒有申請，若是聚集很多人，還有使用擴音設備，影響交通安全，必須循管道提出相關申請。

▲666罷韓演習 。（圖／Wecare高雄提供）

「666罷韓演習」即將在5月16日登場，Wecare高雄表示，由於各種看板都遭市府以行政力介入方式卸下，甚至業者也害怕遭查水錶而不敢接相關廣告，所以最近透過黃絲帶的發放，希望市民每個人都成為行動宣傳看板，除了有罷韓四君子在駁二發送黃絲帶，另外還是邀請大家於晚間6點6分一起舉起手中的黃絲帶，將罷免投票日、及多數市民的聲音與對高雄的期待傳遞給更多人。

不過，高雄市警局保安科股長高英豪指出，這兩場活動都沒有提出集會申請，但由於不知道Wecare活動的內容為何，如果是單純發黃絲帶的宣傳活動，就不用申請，如果是聚集很多人，還有使用擴音設備，影響交通安全，才需要循管道提出相關申請。但若是人潮太多影響交通及周邊秩序，警方就會出面制止。

▲罷韓黃絲帶 。（圖／Wecare高雄提供）

Wecare高雄發起人尹立指出：「警察是公權力執行者也是象徵，不應該開到黑影就開槍，請警察局長告訴我們要申請什麼，我們沒有集會遊行，只是到駁二振興經濟，到駁二走走逛逛你告訴我犯法嗎？大家練習禮拜六出門這犯法嗎？我們要申請什麼？」，因此堅定立場，邀請大家來參與光榮一刻。

高市府新聞局長鄭照新則說，尊重警察單位依法行政及專業判斷，希望政治運動可以和平理性，基本上都予以尊重。

時間對我們來說完全沒用！

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