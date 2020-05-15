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美軍P-8A飛進海南島領空？　戰略學者張競質疑：司令會被槍斃10次

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▲▼航跡網站記錄到美軍P-8A巡邏機飛過海南島陸地上空。（圖／翻攝tar1090.adsbexchange.com）

▲航跡網站記錄到美軍P-8A巡邏機飛過海南島陸地上空。（圖／翻攝tar1090.adsbexchange.com）

記者林彥臣／綜合報導

美軍的軍機與軍艦近來經常巡弋南海海域與上空，不過航跡網站上卻追蹤到一筆航機紀錄，一架美軍的P-8A巡邏機，掠過海南島陸地的上空。對此戰略學者張競抱持質疑態度認為，如果此事為真，共軍戰區司令被槍斃10次都難以謝罪。

美國民間追蹤飛機航跡的網站 tar1090.adsbexchange.com在15日記錄到航跡指出，下午5點有一架美軍的P-8A巡邏機從巴士海峽海域飛向海南島，並且掠過共軍潛艦基地與「文昌火箭發射中心」所在地三亞市的上空，再沿著廣東、香港外海超東北方穿過巴士海峽，經過台灣東南外海飛向太平洋。

對此中華戰略學會研究員、前中權艦長張競指出，此種民間成立的飛航情報網站，是根據飛航情報管制單位提供的即時資料，再將資料轉換成圖像顯示，然而在轉換的過程，假如座標誤植，圖示就會發生偏差，這樣的事其實不算罕見。

張競質疑，假如美國海軍的P-8偵巡機，真能大搖大擺、如入無人之境的闖入海南島陸地上空，連三亞國際機場、鳳凰國際機場的管制台都渾然不知，那麼共軍南部戰區防空部隊指揮官，都不說是撤職查辦，說嚴重點，就是槍斃10次都不夠。

P-8「海神式」是美國波音公司所設計生產的一種海上巡邏機，以波音737-800客機作為開發基礎，用來取代服役已久逐漸老舊化的P-3C「獵戶式」（P-3 Orion）。P-8主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，機上配置有5個內置與6個外置武器掛載點。

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