中海艦列1400萬廢鐵標售！艦上服役海兵不捨...感嘆：就像中華民國海軍沒了

▲中海艦。（圖／網友謝明宏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者邱茀濱／綜合報導

於2010年除役的海軍中海號登陸艦（LST-201），在823砲戰期間成功擊沉2艘中共魚雷快艇，因此被封為「功勳艦」。不過，海軍司令部今（15）日上午證實，經評估中海艦已沒有運用價值，決定列為廢鐵標售，並於昨（14）日開標。對此，曾在艦上服役的謝明宏感嘆，對他來說201沒了，就代表中華民國海軍沒了。

針對被封為「功勳艦」的中海艦被作為廢鐵招標一事，謝明宏接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，南韓海軍都可以用捐贈民間的方式，「去陳列跟我海軍同款的登陸艦」，並經營成觀光景點（金浦艦上公園），「我們這個國家就是辦不到，多一事不如少一事的把自己的光榮戰功艦，當作廢鐵賣掉。」

他認為，國家若不珍視歷史、不認同根，同時也拋棄過去的光榮跟同舟共濟的信念，那很快就會有報應，「相信國民們將冷眼看著這個國家去覆滅掉」。

謝明宏替老學長們跟老艦長發聲，當年動用整年我國海軍預算去搶救回來的功勳艦，就這樣變成1400萬的廢鐵嗎？對他而言，201中海變賣就等於是「中華民國海軍沒了」。他強調，反正國軍敢做這種自家滅門的事，那他也勇於加入唾棄國軍的行列。

事實上，2014年就有消息指出要將「中海艦」（LST-201）列入靶艦行列，謝明宏當時就指出，他和很多學長一樣都只待過這艘艦艇，都以服役於海軍戰功艦為榮，中海艦就像是海上的家。

中海艦於1958年823砲戰期間執行運補作業時，於8月24日與台生號一同在料羅灣外遭遇解放軍東海艦隊第六魚雷艇支隊共6艘，台生號被擊沉，中海號尾部中雷嚴重受損，但海軍卻堅持將其修復，並繼續服役至2010年。

國軍稱，中海艦擊沉2艘中共魚雷快艇，是現今唯一留存的功勳艦。原本金門縣有意，向海軍爭取中海號做為紀念艦，但經過評估後發現，修復需要耗費的成本太高，最後決定放棄。

中海級艦是美國在第二次世界大戰建造的戰車登陸艦，於1946年5月29日移交海軍後，駐地海軍左營軍港，並將四種登陸艦艇各別以「中、美、聯、合」命名，其中LST屬於「中」字號，平時主要負責執行外島、離島人員物資、車輛、油水等運補任務，戰時可執行兩棲登陸作戰、滲透運補、後勤物資運輸及海上整補等任務。

▲中海艦。（圖／取自海軍刊物）



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