內閣異動！陳彥伯接交通部政次、阮清華接財政部政次





▲路總局長陳彥伯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌確定續任閣揆，內閣改組微幅異動也大致出爐。最新消息，政院幕僚證實，陳彥伯接交通部政次、阮清華接財政部政次。

政院幕僚表示，財政部政務次長吳自心因生涯另有規劃，向財政部長蘇建榮請辭，蘇建榮長談後勉予同意。將由現任常務次長阮清華出任財政部政務次長。阮清華歷任國稅局、賦稅署等稅務機關，兼具法律專業，嫻熟租稅法令。

此外，交通部政務次長則由交通部公路總局局長陳彥伯出任。陳彥伯自交通部基層公務員做起，歷任路政司、公路總局、國道新建工程局等單位與交通部主秘，熟悉交通部業務。

政院幕僚強調，兩位新任政次，雖屬不同部會，都是經歷相似，都從基層公務員做起，歷任所屬部會多個單位，有完整歷練，是國家長久培養行政人才，符合院長一貫拔擢基層，用人唯才，不分黨派的用人理念。

【520新內閣一覽】

行政院長 蘇貞昌，留任

內政部長 徐國勇，留任

外交部長 吳釗燮，留任

財政部長 蘇建榮，留任

教育部長 潘文忠，留任

經濟部長 沈榮津，留任

交通部長 林佳龍，留任

衛福部長 陳時中，留任

勞動部長 許銘春，留任

環保署長 張子敬，留任

農委會主委 陳吉仲，留任

原能會主委 謝曉星，留任

原民會主委 夷將．拔路兒，留任

人事行政總處人事長 施能傑，留任

政務委員兼任工程會主委 吳澤成，留任

文化部長 鄭麗君不續任，由李永得接任

科技部長 陳良基不續任，由吳政忠接任

國發會主委 陳美伶不續任，由龔明鑫接任

金管會主委 顧立雄不續任，由黃天牧接任

客委會主委 李永得不續任，由楊長鎮接任