徐國勇點頭續任內政部長　蘇貞昌「留任關鍵」曝光了

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

在520總統就職之際，內閣人事也開始做出調整，包括行政院長蘇貞昌和內政部長徐國勇等人確定留任，外界認為是因為目前新冠肺炎病毒仍不可輕忽，應以疫情為重。黨政人士特別指出，徐國勇能夠留任最重要的關鍵，是他深知第一線的需求，尤其在防疫的表現相當有效率，受到蘇貞昌的肯定，成為重要的關鍵。

內情官員表示，蘇貞昌在14日傍晚約6時左右約見了內政部長徐國勇，認為跟徐國勇認識相當久，兩人情感深厚，徐國勇在內政部任內，對於基層與所轄事務相當認真與了解，對外也有傑出的論述與說明能力，特別是在此次對抗新冠肺炎的過程中，內政部與各部會通力合作，表現有目共睹。

雖然今年3月底，徐國勇以拔擢下屬升官涉偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送北檢偵辦，也讓蘇貞昌當時受訪時表示，部長把署長法辦這是前所未有的事情，一度引起喧然大波，讓外界關注兩人互動關係。

不過，根據《三立新聞網》報導，黨政人士透露，在某次疫情中心進行內部會議時，蘇貞昌提問「各部會有沒有什麼安排？」只見徐國勇立刻提出了一整套的因應措施，同時也將基層的需求上達，讓蘇貞昌相當讚賞，成為留任的一大關鍵。

徐國勇深入基層傾聽民意時有所聞，在清明連假期間，正好碰上疫情升溫，特別前往墾丁視察當地防疫情況並慰勉第一線防疫人員的辛勞，也邀請民間企業捐贈防疫物資，讓第一線防疫同仁多一分保障。

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