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大陸愛奇藝、騰訊WeTv不能登廣告　違法最重罰50萬元

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▲▼ WeTV在台灣APP Store上架。（圖／翻攝自蘋果APP Store網站）
▲騰訊WeTV在台灣APP Store上架。（圖／翻攝自蘋果APP Store網站）

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)等跨部會單位15日達成共識，凡未經許可的大陸OTT TV 服務，例如愛奇藝、騰訊WeTv在台灣不得從事廣告播映、刊登或其他促銷推廣活動，如有在我國境內廣告者應予下架，否則最高將被處新台幣50萬元罰鍰。

NCC表示，會將15日的共識函知各直轄市、縣(市)政府，請依兩岸條例相關規定辦理，以確保廣告所登載內容均符合規定。但因為廣告、促銷樣態有很多種，跨部會的討論並未特別針對任何單一種型式，(例如在購物台銷售會員、OTT平台接受訂閱)，也沒有明定時執行時間表，NCC同時也請相關公協會明確告知其所屬會員，使瞭解上開規定，以利日後廣告主及廣告商刊登廣告時有所依循。

▲▼愛奇藝官網（圖／翻攝愛奇藝官網）
▲愛奇藝（圖／翻攝愛奇藝官網）

NCC15日邀集大陸委員會、文化部、經濟部、台北市政府、新北市政府及相關公協會召開會議取得共識，大陸地區OTT TV服務尚非屬《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第34條規定許可之事項，如有在我國境內廣告者應予下架。

NCC轉述，大陸委員會代表於會中說明，依兩岸條例第34條規定，大陸地區物品、勞務、服務或其他事項，應經許可後，始得在臺灣地區從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動。經查，OTT TV 服務非屬兩岸條例第34條規定許可之事項，準此，如有委託、受託或自行在我國境內從事許可以外之大陸地區物品、勞務、服務或其他事項者，將面臨兩岸條例第89條之罰則，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

另外，NCC說明，有關近來WeTV(騰訊)在台北地區之公車內外裝、公車亭與大樓電梯等進行OTT TV 服務廣告乙節，台北市政府代表於會中表示，已依台北市廣告物管理自治條例協力處理WeTV(騰訊)廣告下架事宜。

NCC強調，15日會議僅就大陸地區未經許可之OTT TV 服務在我國境內從事廣告行為進行討論，至於OTT TV 服務之監理議題，因網際網路屬開放環境，NCC刻正積極研擬「網際網路視聽服務管理法」草案，預計在今年7月底前提出廣徵各界意見，以提供OTT TV 服務合適之規管監理機制。
 

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