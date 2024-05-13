三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

▲張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）



記者張靖榕／綜合報導

三重滅門案張姓犯嫌殺害祖孫三人後，逃亡前竟找人清洗家中魚缸，還謊稱屋內瀰漫的是死魚的臭味，接著搭白牌車到車站搭高鐵逃亡至台中，之後2度變換藏身的出租套房；然而張嫌穿著的經典名牌棕色格子襯衫，加上帶著粉紅行李箱、鯊魚圖案寵物袋等明顯特徵，被過濾監視器的警方鷹眼隊掌握特徵，於家屬報案後17小時被捕，結束7天逃亡。

張嫌5月初行兇後還假冒亡妻、岳母對外聯繫，營造2人還活著的假象，但無法消除亡妻大姊和同事的疑慮，於是索性關機，但此舉也引發大姊進一步懷疑，才帶鎖匠來破門。

▲祖孫三人去年底一同到中台灣旅遊。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方過濾監視器，發現5日下午有名黑衣男子跟張嫌上樓，通知到案後才釐清是23歲的水族館林姓員工。林男表示當天公司指派他去清魚缸，但一進屋內就聞到嚴重惡臭，張男卻謊稱是死魚的臭味，現場卻不見死魚，而且屋內門窗緊閉，張嫌還把冷氣開得更冷，但他沒有多想，清理約20分鐘後就離去，直到被警方告知進入凶宅，嚇得趕緊去拜拜收驚。

張嫌逃亡至台中一度失去蹤影，警方專案小組與鷹眼隊相當著急，幹員們途經紫微宮下車參拜三官大帝與城隍爺，祈求破案並許願若抓到歹徒將還願。結果很快就傳來消息，鷹眼隊掌握張嫌身上的經典名牌棕色襯衫，推著粉紅行李箱還背有鯊魚寵物袋，進一步鎖定藏身處，半小時內就攻堅成功。

▲陳家大姊在堂姊的陪同下，到分局將愛犬糯米帶走。（圖／記者陳以昇攝）



令警方不解的是，張嫌狠心殺害妻子祖孫三人，卻對他們家的愛犬博美「糯米」疼愛有加，不僅沒有對牠下毒手，甚至帶著牠逃亡，連狗飼料、狗碗都帶上，加上伴屍5天、找人來家中清魚缸，這些行為都有違常情。