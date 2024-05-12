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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

▲徐巧芯自曝住家連日遭騷擾，讓媽媽忍無可忍開窗怒罵。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯自曝住家連日遭騷擾。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日遭前「無良公關」臉書版主跟騷，經多次騷擾後，已使她心生畏懼，因此前往松山分局提告違反《跟蹤騷擾防制法》。昔日曾代表民進黨參選立委的陽明交通大學科法所教授林志潔今（12日）說明《跟騷法》要件並指出，路過的不特定人、追債、採訪、追星要簽名等等，非基於性或性別的干擾，或非持續反覆的行為，均不會適用。

林志潔今日表示，跟騷行為不可取，反制跟騷惡行非常重要，不過，立委若要將路過家門口的行人提告跟騷法，需要一點法律小教學，以免濫用司法資源。

林志潔說明，所謂跟騷行為，指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與「性或性別」有關之下列行為之一，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

其要件包括：第一，監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤；第二，以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人之住所、居所、學校、工作場所、經常出入或活動之場所；第三，對特定人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之言語或動作；第四，以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對特定人進行干擾。

第五，對特定人要求約會、聯絡或為其他追求行為；第六，對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品；第七，向特定人告知或出示有害其名譽之訊息或物品；第八，濫用特定人資料或未經其同意，訂購貨品或服務。

林志潔指出，也就是，要與性和性別有關，比如「因為你是女性」，或者「因為性別歧視仇恨愛慕等原因去跟騷」，而且還要是特定人士持續反覆、經被拒絕後卻依然不停止的行為，因此，路過的不特定人、追債、採訪、追星要簽名等等，非基於性或性別的干擾，或非持續反覆的行為，都不會有《跟騷法》的適用。

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