夏天好多蟑螂　專家：我都直接捏爆

▲到底能不能用拖鞋打蟑螂？專家意見其實並不相同，但共同點就是要徹底消毒蟑螂接觸的物品與地面。（圖／翻攝自搜狐網）

圖文／CTWANT

看到蟑螂出現，多數人都會驚慌失措，下意識就會拿起拖鞋直接拍打，網路上有傳言指出，每踩死一隻雌蟑螂，由於蟑螂尾部有卵莢，雖然本體死了，但尾巴卵莢裡還藏著20-60個小蟑螂，踩爆蟑螂時，剛好給它的寶寶們省下咬破卵鞘的力氣更易孵化，然後隨著你的鞋底，走到哪就帶到哪，進而在那裡繁殖孵化。

環境部也曾呼籲不要用拖鞋打蟑螂，因為體質敏感的人若接觸帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應。中興大學昆蟲系教授黃紹毅博士也認為，拖鞋打蟑螂後，蟑螂身上的細菌、病原菌會到處噴濺，反而更不好。

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殺蟑無數的除蟲消毒業者余夏則不這麼認為。「我覺得看到蟑螂直接擊爆，是一件很直覺的事，怎麼可能還跑去拿殺蟲劑，拿到時蟑螂早就跑掉了，我有時甚至是直接用手捏爆或打死牠，只要事後好好清潔、消毒，不用擔心散播病菌的問題。」

台大昆蟲系徐爾烈教授則建議拿拖鞋打完蟑螂之後，要以酒精或漂白水徹底消毒地板與拖鞋。徐爾烈也曾澄清並非所有母蟑螂被踩爆後會跑出小小強，「要看蟑螂品種，居家常見的如德國蟑螂，卵莢會掛在母蟑螂身上，孵化後再爬出來，其他如美洲蟑螂、澳洲蟑螂、棕帶蟑螂等都有卵鞘，產卵後需要約1個月孵化，因此不會打死後跑出小蟑螂。」

▲「巡倒清刷」是最有效的除蚊方式，例如一個水盆就可能藏有上萬隻孑孓，建議倒掉積水，再徹底刷去蟲卵。（圖／資料照／CTWANT提供）

除了蟑螂之外，夏天也是蚊子孳生的季節，余夏建議使用經衛福部核可含有DEET成分的防蚊液，如果擔心睡覺時被叮咬，可以選用嬰兒使用的防蚊液塗抹在皮膚上預防，或乾脆使用蚊帳。「如果是使用捕蚊燈，除了在1~2坪的空間才有效，最好也要選擇吸入式，因為電擊式的會有火花，萬一遇到瓦斯外洩會發生危險。」

余夏提醒，要減少家中的蚊子，就要做到「巡、倒、清、刷」，包括花盆、冷氣室外機排水管等，除了倒掉積水，也要刷洗才能除去蟲卵。另外，包括紗窗孔隙、門縫也都是蚊子進入家裡的「通道」，可選用較密的紗窗、或在門下方加裝棉條，才能杜絕蚊害。

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