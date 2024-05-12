520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

有媒體報導指出，社群平台抖音日前出現一則「阿兵哥喝醉酒嗨跳街舞」影片，時長1分鐘的影片中，疑似一群國軍弟兄在營區中嬉鬧，抽電子菸、喝到全身醉醺醺都站不直，還有阿兵哥穿著迷彩軍服跳街舞。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部今（10日）回應，其中一員已經停役，經釐清後拍攝地點為家中、畫面中人員並非現役軍人，然而穿著軍服者未具軍人身份，且標註「國軍兄弟跳街舞」，嚴重影響國軍形象，已主動提供影片向憲兵隊告發，釐清是否涉法。