　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

▲▼國軍520就職典禮空中操演。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

▲國軍520就職典禮空中預演明起登場。（圖／翻攝國防部發言人臉書，下同）

文／中央社

正副元首520就職典禮，陸海空軍各機型將致敬三軍統帥，為確保展演順利進行，明天上午6時至7時30分間將首次進行預演，採半兵力、23架方式實施，屆時各型軍機將飛越總統府上空，民眾早起可前往一睹風采。

總統、副總統就職典禮5月20日舉行，當天除有相關表演節目，國軍亦出動陸海空各型軍機共52架，飛越總統府上空致敬三軍統帥。

▲▼國軍520就職典禮空中操演。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

陸軍屆時將出動CH-47SD契努克運兵直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機；海軍則出動S-70C反潛直升機，這也是S-70C首次參與元首就職典禮衝場。

空軍則出動F-16V（blk20）戰機、IDF經國戰機、幻象2000戰機、雷虎小組AT-3戰機，及象徵國機國造的勇鷹新式高教機。

軍方預演日期分別為明天（半兵力）、15日（全兵力）、17日（全兵力）；19日則合併大會預演，當天下午進行最後一次全兵力預演。

根據規劃，明天半兵力操演共23架，若含天觀機及預備機，則有27架。陸軍、空軍天觀機分別於上午6時30分、6時40分飛抵目標區；接續國旗梯隊的國旗小隊（1架CH-47SD、1架UH-60M）、旋翼小隊（2架AH-64E、2架AH-1W、2架S-70C）於上午7時9分飛抵目標區。

快速梯隊（3架F-16V、3架IDF、3架幻象2000、3架勇鷹）則在7時23分飛抵目標區；雷虎機隊（3架AT-3）則在7時29分飛抵目標區。

▲▼國軍520就職典禮空中操演。F-16V。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

ET快訊
王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

酒精殺不死1病毒！醫示警「一人中獎全家分享」

學費太便宜！　日本慶應大學校長提案「漲3倍」挨轟

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

夏天好多蟑螂　專家：我都直接捏爆

小孟老師／5月13日星座運勢　雙魚狂飆財富自由

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

好多病毒！　醫也中獎：喉嚨超痛完全失聲

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

國軍空中兵力致敬520就職預演　首場13日清晨6時實施

陳水扁預測：2026「韓國瑜是最大變數」

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

陳水扁挺當市長　陳亭妃：相信賴清德

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦

白朗峰隧道如煉獄　燒3天39死

新北三重3祖孫滅門案　侯友宜要求速辦案查明真相

林濁水揭陳水扁一惡行　「害慘民進黨憑什麼要特赦？」

巧芯媽開嗆騷擾者　道歉女兒：我太痛苦了

更多熱門

相關新聞

疑國軍弟兄酒醉跳街舞拍抖音　國防部曝真相：已向憲兵隊告發

疑國軍弟兄酒醉跳街舞拍抖音　國防部曝真相：已向憲兵隊告發

有媒體報導指出，社群平台抖音日前出現一則「阿兵哥喝醉酒嗨跳街舞」影片，時長1分鐘的影片中，疑似一群國軍弟兄在營區中嬉鬧，抽電子菸、喝到全身醉醺醺都站不直，還有阿兵哥穿著迷彩軍服跳街舞。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部今（10日）回應，其中一員已經停役，經釐清後拍攝地點為家中、畫面中人員並非現役軍人，然而穿著軍服者未具軍人身份，且標註「國軍兄弟跳街舞」，嚴重影響國軍形象，已主動提供影片向憲兵隊告發，釐清是否涉法。

520就職邀中職傳奇球星領唱國歌！　 賴清德：為國人帶來滿滿感動

520就職邀中職傳奇球星領唱國歌！　 賴清德：為國人帶來滿滿感動

疑似國軍在美受訓照曝光！陸軍不評論

疑似國軍在美受訓照曝光！陸軍不評論

馮世寬感慨　「國民黨員到民進黨團隊當部長」

馮世寬感慨　「國民黨員到民進黨團隊當部長」

國軍今年16起輕生13死　陸軍中尉副廠長陳屍車內

國軍今年16起輕生13死　陸軍中尉副廠長陳屍車內

關鍵字：

520就職預演國軍

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面