梨泰院夜店狂爆「2代人傳人」　確診者KTV嗨唱…他3分鐘後進同間包廂慘中鏢

▲ 爆發群聚感染後空蕩的梨泰院街頭。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩之際爆發夜店群聚感染，相關確診個案截至15日午夜攀升至148例。各地都掌握到人傳人，甚至是2代人傳人個案，範圍遍布全國，透過KTV等娛樂場所進一步擴散，大量年輕人聚集的首爾弘大鬧區也出現多起病例。

仁川一名25歲補習班男老師赴首爾梨泰院夜店後確診，除了傳染補習班同事、學生及家教學生，也間接導致學生另一名家教老師、學生的親友染病，即2代人傳人。

首爾弘大一家酒店一行5名客人都確診感染，此前未到訪梨泰院，也沒有海外旅遊史。但曾光顧梨泰院夜店的首爾冠岳區45號患者確診前曾赴附近KTV，而弘大酒店5名確診者中最早出現症狀的患者（江西區案31）在冠岳區案45號離開KTV的3分鐘後進入同一間包廂唱歌，因此被感染，再傳染給同赴弘大酒店的4名友人，成為4起2代人傳人案例。

另外，首爾道峰區也出現梨泰院夜店相關2代人傳人個案，傳播場所同樣是KTV。道峰區一家投幣式KTV截至目前有3人確診，其中道峰案10曾和確診的梨泰院夜店客人（冠岳區案46）接觸，因此染疫。接著這家KTV另2名客人確診，和道峰案10並未使用同一包廂，推測是因空調系統傳播病毒。

冠岳區案45可說是弘大酒店疫情的起點，確診前還曾光顧另一間KTV。冠岳區案46除了到訪道峰區投幣式KTV，還曾前往另外3間KTV。當局正全力追蹤他們在KTV的接觸者。

南韓政府擔心，本周末室內體育活動、宗教禮拜等聚會料將增加，勢必提升病毒傳播機會，呼籲業者及個人遵守防疫守則，將感染風險降到最低。

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