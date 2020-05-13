吉林市全面「封閉管理」　想出城「先做核酸檢測」陰性才放行

▲吉林市客運已停運，火車站也關閉，嚴防疫情擴散。（圖／央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省舒蘭市的聚集性傳播鏈已有22人確診，其中14人位於舒蘭市、7人位於吉林市，1人位於瀋陽市。為了避免疫情持續擴散，吉林市13日宣布，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入，停運所有客運、關閉吉林火車站，前往外地的人員須持有48小時內自費核酸檢測陰性報告，經嚴格自我隔離後才能出城。

吉林市13日上午舉行疫情防控新聞發佈會，吉林市副市長蓋東平表示，吉林市城區比照高風險地區實行提級管控，城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入。強化交通管控措施，停運所有客運班線、旅遊包車；貨運車輛正常通行。強化機關、企事業單位各類社會主體防控責任，通過建章立制、測溫消毒、封閉式管理等方式落實主體責任。

▼吉林市實施「封閉管理」，居民無法隨意外出。（圖／新華社）



管控措施要求，前往外地人員需持48小時內自費核酸檢測陰性報告，並嚴格自我隔離後方可登記出城。城區藥店、診所停止銷售「一退兩抗」藥品，診所禁止接診發熱（發燒）病人，並引導至定點醫療機構發熱門診就診，對違反規定的一律予以關停。

全市所有市內景區、影劇院、歌舞廳、遊藝廳、營業性演出場所、網吧、市內體育場館、棋牌室、麻將館、排球廳、浴池等人員聚集場所一律停止營業，人員聚集性活動一律暫停舉辦。禁止任何單位和個人舉辦任何形式的聚餐活動，機關企事業單位一律禁止堂食，對拒不執行相關規定的依法依規追求責任。

▼吉林省舒蘭市日前突增11例確診，令吉林市也提高警覺。（圖／翻攝微博）

