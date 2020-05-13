男移情別戀…他找上門談判　「一刀刺中心臟」他到警局自首判10年

▲屏東地方法院依殺人罪判處鄭男10年有期徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鄭姓男子，不滿王姓同性男友分手後避不見面，懷疑他另與曾姓男子有曖昩，持刀破壞四機車後，持刀威脅曾，迫王出面，王出面後欲奪下鄭手上水果刀，遭鄭持刀刺死刺中心臟，送醫到院前死亡，並向警方自首，屏東地方法院依殺人罪將他判處有期徒刑10年，恐嚇罪部分4個月，得易科罰金。全案可上訴。

判決書說，鄭姓男子與王姓男子原為同居的同性情侶，兩人分手後，鄭對王心生不滿，且因王男避不見面，其僅能輾轉經由臉書聯繫曾男的同性林姓情侶，得知王某已另行租屋於屏東市某大樓；進而懷疑王與曾有曖昧。

2019年10月17日晚間11時許，持水果刀1把前往該處查看，欲與王談判，因不知道王確切住居位置，不得其門而入，憤而破壞王所有機車。其後在附近的超商巧遇曾路過，鄭遂上前質問曾與王的關係，並於18日凌晨0時18分許起，在前述超商騎樓處，持該水果刀反覆且近距離朝曾比劃，並恫稱「你最好趕快叫他下來，不然你身上會多一個洞」等語，恐嚇曾的安全。

王於當日凌晨，經曾聯絡得知上情，抵達該超商騎樓處，與鄭發生爭執、推擠及拉扯。期間，王欲奪取鄭手中該把水果刀，鄭因此受激怒，持該把水果刀朝王右上腹猛力穿刺1刀，而傷及心臟等重要部位，雖經送醫急救，惟到院前已死亡。嗣經警獲報到場，鄭主動向警方自首犯行，為警當場逮捕送辦。

法官審理，以他犯後主動向警方自首犯行，且於偵查、審理中均坦承認罪，犯後態度尚可，依規定減輕其刑，判處10年有期徒刑。

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