　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

180人搶考萬芳高中老師「名單竟從缺」　評審怒：對教育環境感到羞恥

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 萬芳高中 。（圖／翻攝google map）

▲萬芳高中 。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

台北市萬芳高中老師廖姓老師昨（13日）在臉書上指出，該校在母親節當天進行地理老師複試，共有180位老師參加筆試，在最後的試教關卡共有9位老師參加，但該校最後竟公告錄取「從缺」。看到這樣的結果，廖姓老師痛心指出，「我待在的教育環境中，實在感到羞恥」。

廖姓老師在臉書上寫到地理老師複試過程，當天共有180位老師參加筆試，「應該是全中華民國要考教甄的地理老師通通都來了」，到試教剩下9位老師，評審試教的委員共5位，2位是本校老師（包括他自己），三位是外聘老師，其中一位評審是板橋高中的張姓老師，不少來應試的老師應該也聽過。總之，五位評審的專業程度應無罣礙，而五位評審也都盡責地打出了他們的分數，選出了共同認可的優秀老師。但最後該校竟然公告錄取「從缺」。

請繼續往下閱讀...

廖姓老師提到，他無法說出非他權責所及的「內幕」，「我很痛心180位老師的權益這樣被踐踏，很痛心本校的校譽如此被折損。要退休了，常有人問我為何要退休？理由很多，其中的一條，就是我待在現在的教育環境中，實在感到羞恥」。文末提醒來試教的老師，「知道您的複試成績是您的權益」。

對此，萬芳高中秘書鄭士銘解釋，這次的評選是從一開始的初試（筆試），到最後選出9人後再分兩組進行口試與試教，最後的成績則是三部分加總平均。鄭士銘說明，廖老師是其中一名委員，從缺的結果可能因進行甄試的老師在其他部份成績不理想，因此沒有通過甄試。他也強調，這一切都是按照固定流程，對於這樣的結果也感到痛心。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲萬芳高中進行地理老師複試，共有180位老師參加，但最後校方公告錄取「從缺」。（圖／翻攝臉書）
 

ET快訊
至少5機車停等「只有他狂衝」！高市議員赴撞死騎士靈堂致意：沒
「亞洲第一美男子」無父母沒姓名！靠《末代皇帝》登奧斯卡　息影
高雄市議員闖紅燈撞死騎士影片曝！喊「車禍有比例對錯」慘遭打臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

今年首颱生成！「戴立綱笑了」曝黃蜂超短命　反提醒疏通水溝：下周梅雨

大學個人申請14日、15日上網填志願　21日公告分發結果

180人搶考萬芳高中老師「名單竟從缺」　評審怒：對教育環境感到羞恥

黃蜂有機會變中颱！外圍雲系周末來亂　專家揭「是否發海警」關鍵

護理工作第20年！她遇「2大病毒戰疫」超有感：會堅守崗位、守護美好台灣

Lo-Fi House事隔13日拍片道歉！網見2字轟沒誠意「訂閱數掉6萬」：關頻道好嗎

高鐵首創引進車安保全！「懂武術、配鋼叉、穿防刺背心」護旅客

菜鳥保險員「1個月業績破600萬」...爽贏3年老鳥　密技曝光！網友吵翻了

好市多10吋水果蛋糕「499元CP值爆表」！開箱拿湯匙挖…滿意炸：一生夢想

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

今年首颱生成！「戴立綱笑了」曝黃蜂超短命　反提醒疏通水溝：下周梅雨

大學個人申請14日、15日上網填志願　21日公告分發結果

180人搶考萬芳高中老師「名單竟從缺」　評審怒：對教育環境感到羞恥

黃蜂有機會變中颱！外圍雲系周末來亂　專家揭「是否發海警」關鍵

護理工作第20年！她遇「2大病毒戰疫」超有感：會堅守崗位、守護美好台灣

Lo-Fi House事隔13日拍片道歉！網見2字轟沒誠意「訂閱數掉6萬」：關頻道好嗎

高鐵首創引進車安保全！「懂武術、配鋼叉、穿防刺背心」護旅客

菜鳥保險員「1個月業績破600萬」...爽贏3年老鳥　密技曝光！網友吵翻了

好市多10吋水果蛋糕「499元CP值爆表」！開箱拿湯匙挖…滿意炸：一生夢想

曾激吻三上悠亞！　男偶像私養極樂後宮「一晚約幾十個妹」：防疫期間才更要玩樂

超夯蛋餅店搬家！掛布條「祝找到天真房客」...天價租金曝　網傻：無良

至少5機車停等「只有他狂衝」！高市議員撞死騎士靈堂致意：沒有紅燈問題

防疫＆治安不鬆懈　屏警辦理聯合稽查8大營業場所

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

馬大偉運彩解盤／樂天@統一　樂天先發左打剋星

小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋3圈」　3人棄車落跑

金漫獎新變革！打破獎項分類成為「年度漫畫獎」　總獎金首破 200 萬

愛心廠商捐贈400公斤肉末　動保員設計「特別菜單」給浪浪大飽口福

4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

威力彩飆上4.6億　「4生肖」財運爆表

領到10萬紓困嗨喊「發大財」！網見餘額全怒了

故宮翻出巡撫隱匿疫情奏摺

禁外籍人士入境「黃秋生卻來台」　指揮中心曝「申請原因」

黃蜂颱風「5天大轉彎」　海警機率揭曉

夢到朋友先生出狀況　提醒後網傻：神預言

內行人點「滴妹飲料店」3大問題

大學生瘋羅馬競技生死鬥！成大冠軍掉劍流神猛

夫900萬買土地！妻申請1萬元紓困　公所戳破

更多熱門

相關新聞

志玲閨蜜病逝　前副校長「一句話」挨告起訴

志玲閨蜜病逝　前副校長「一句話」挨告起訴

台藝大舞蹈系5年前爆發助理教授黑箱甄選疑雲，被迫離開台藝大的編舞家張婷婷在去年病逝，台藝大前副校長藍姿寬上電視表示，聽過張母轉述，因為舞蹈系主任林秀貞說張女壞話，害張女另覓她職都不順利，林秀貞怒告後，張母作證否認曾點名林，台北地檢署調查後認為藍姿寬未盡查證義務，依加重誹謗罪起訴。

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

師新婚隔天帶她開房間！高中妹被當洩慾工具

師新婚隔天帶她開房間！高中妹被當洩慾工具

花蓮模範勞工125名　原民及身心障身分優先錄取

花蓮模範勞工125名　原民及身心障身分優先錄取

作品爆抄襲「仍獲正取資格」　北藝大回應了

作品爆抄襲「仍獲正取資格」　北藝大回應了

關鍵字：

老師萬芳高中甄選錄取評審

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

《棒棒堂》富二代趁機硬上王大陸女友

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面