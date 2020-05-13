180人搶考萬芳高中老師「名單竟從缺」　評審怒：對教育環境感到羞恥

▲萬芳高中 。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

台北市萬芳高中老師廖姓老師昨（13日）在臉書上指出，該校在母親節當天進行地理老師複試，共有180位老師參加筆試，在最後的試教關卡共有9位老師參加，但該校最後竟公告錄取「從缺」。看到這樣的結果，廖姓老師痛心指出，「我待在的教育環境中，實在感到羞恥」。

廖姓老師在臉書上寫到地理老師複試過程，當天共有180位老師參加筆試，「應該是全中華民國要考教甄的地理老師通通都來了」，到試教剩下9位老師，評審試教的委員共5位，2位是本校老師（包括他自己），三位是外聘老師，其中一位評審是板橋高中的張姓老師，不少來應試的老師應該也聽過。總之，五位評審的專業程度應無罣礙，而五位評審也都盡責地打出了他們的分數，選出了共同認可的優秀老師。但最後該校竟然公告錄取「從缺」。

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廖姓老師提到，他無法說出非他權責所及的「內幕」，「我很痛心180位老師的權益這樣被踐踏，很痛心本校的校譽如此被折損。要退休了，常有人問我為何要退休？理由很多，其中的一條，就是我待在現在的教育環境中，實在感到羞恥」。文末提醒來試教的老師，「知道您的複試成績是您的權益」。

對此，萬芳高中秘書鄭士銘解釋，這次的評選是從一開始的初試（筆試），到最後選出9人後再分兩組進行口試與試教，最後的成績則是三部分加總平均。鄭士銘說明，廖老師是其中一名委員，從缺的結果可能因進行甄試的老師在其他部份成績不理想，因此沒有通過甄試。他也強調，這一切都是按照固定流程，對於這樣的結果也感到痛心。

▲萬芳高中進行地理老師複試，共有180位老師參加，但最後校方公告錄取「從缺」。（圖／翻攝臉書）

