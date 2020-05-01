　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老師新婚隔天帶她開房間！高中妹「以為愛情來了」…傻6年才醒：被當洩慾工具

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲劉姓田徑教練去年2月利用帶學生外出比賽期間，涉嫌猥褻與指侵女學生得逞。（示意圖／Pixabay）

▲晴晴多次與教練發生性關係，原本以為交了男朋友，事後才醒悟自己只是被當成洩慾工具。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市某高中體育班張姓男教師竟對女學生「晴晴」（化名）伸出狼爪，利用晴晴涉世未深、懵懂無知，假藉賽事訓練名義製造獨處情況，並數次帶著她上汽車旅館；就連張男新婚隔日，都還帶著晴晴外出開房間。事後晴晴認清自己只是被老師當成洩慾工具，因此提告性侵；但法院審理後，認為2人當時是情侶關係，並不構成性侵要件，因此一審判處張男無罪，案經上訴後，二審仍維持原判，全案仍可上訴。

判決書內容指出，晴晴就讀該高中體育班，是田徑短跑選手；而張男則是體育班訓練組組長，對於田徑隊學生有教育、訓練、評分及指派參賽權力。晴晴就讀高一時就因訓練而住校，當時張男利用晴晴年幼懵懂，多次假藉賽事訓練之名製造2人獨處機會，待2人逐漸熟稔後，師生關係更是變了調，張男多次以協助升學、就業為由，以每周1次的頻率帶晴晴上汽車旅館開房間，2人性交至少3次。誇張的是，張師在新婚後隔天仍然按捺不住自身獸慾，假借職務之便邀約晴晴外出，並載往汽車旅館開房性交得逞。

晴晴在庭審時揭開這段不堪過往，表示2人第一次發生性關係是在高二那年的夏天，當時雖然對張男有點崇拜，但心裡只當他是教練，因擔憂若未按照張男指示恐會影響成績，因此半推半就下發生性行為，事後2人多次發生性關係，過程中並無暴力、也無脅迫情形，「教練對我很好，感覺是跟他在談戀愛，一開始是仰慕，高三升大學時才漸漸喜歡上他！」

晴晴泣訴，自己與張男從一開始的師生關係逐漸變調，原本以為自己交了男朋友，但事後卻發現教練對她的態度並非如此，「我覺得我好像被當成他的洩慾工具，每一次見面他都會帶我到汽車旅館，我可能一時太糊塗，覺得自己陷在愛情裡面，但後來才發現原來不是我想的那樣。」晴晴說，當高三那年張男結婚後，本來想結束這段不當關係，但事後卻又切不斷，直到她大學四年級交了男朋友後才終於醒悟，因此提告張男性侵。

新竹地院審酌後，認為綜觀所有事證，不能排除2人是在自然交往情況下發生關係的可能性，且晴晴在就讀大學後張男已無法掌握其課業成績，但2人仍是持續發生關係，難以認定係為利用權勢性交，因此判處張男無罪。案經上訴，二審仍維持原判，全案仍可上訴。

欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
本土劇美魔女認了新戀情！　帥男友竟是「清皇族後裔」
99％確定！議員爆「金正恩上周腦死」：中國已派代表團
中職將可以開放觀眾入場！　統一出入口、座位分散
國道塞爆！醫傻開2hrs：好厭世…一路目睹「浪費口罩行徑」爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殺警無罪…傷心二老徹夜難眠！「突然發不動」承翰爸嘆：連車都不滿意判決

1天接客10↑次…周薪僅「2千」！還被經紀人硬上　她淚崩：我真的不喜歡男生

經營期貨吸金5.59億！檢調3波搜索破獲犯罪集團　依銀行法起訴4人

「FBI帥哥」認罪襲胸G奶網紅　遭求償80萬和解金：下次不會再犯了！

忙於協助防疫　屏東警兼掃蕩治平對象到案

花東縱谷死亡車禍！男深夜遭聯結車輾過　魂斷最美台9線公路

線上遊戲送禮物誘9女童拍裸照　再逼錄鹹濕「女僕下跪」...渣男判囚5年

5機車逆向狂飆！害中和警與民眾對撞重傷倒地…怒開52張罰單37.8萬

老師新婚隔天帶她開房間！高中妹「以為愛情來了」…傻6年才醒：被當洩慾工具

平鎮文化公園1死2傷崩塌意外　鄭文燦：勒令停工、釐清責任、從嚴處分

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

殺警無罪…傷心二老徹夜難眠！「突然發不動」承翰爸嘆：連車都不滿意判決

1天接客10↑次…周薪僅「2千」！還被經紀人硬上　她淚崩：我真的不喜歡男生

經營期貨吸金5.59億！檢調3波搜索破獲犯罪集團　依銀行法起訴4人

「FBI帥哥」認罪襲胸G奶網紅　遭求償80萬和解金：下次不會再犯了！

忙於協助防疫　屏東警兼掃蕩治平對象到案

花東縱谷死亡車禍！男深夜遭聯結車輾過　魂斷最美台9線公路

線上遊戲送禮物誘9女童拍裸照　再逼錄鹹濕「女僕下跪」...渣男判囚5年

5機車逆向狂飆！害中和警與民眾對撞重傷倒地…怒開52張罰單37.8萬

老師新婚隔天帶她開房間！高中妹「以為愛情來了」…傻6年才醒：被當洩慾工具

平鎮文化公園1死2傷崩塌意外　鄭文燦：勒令停工、釐清責任、從嚴處分

《桃園限定》水利會員工疫期生態觀摩活動　採員工一人一埤塘踏青趣

李銘順「差點過勞」竟是兒子害的！　半夜起身眼前突一片黑

中職／初步開放多少觀眾進場？　防疫規定約是250人

超扯！軍事重地也被1968列熱門景點　台東猴子山急改小野柳風景區

日本博報堂完成收購格威傳媒　斥資25億要打國際盃

疫情衝擊百業哀！饒慶鈴送休閒農場超大禮　爭取獎勵金570萬

「最快週末宣布金正恩死訊！」　脫北議員爆：可能由幼子接班

1968打趴台南觀光？29處景點列名「全綠燈」　尖山埤最慘僅11人「觀光」

墊底苦練翻身　陸「女槍王」狙擊賽狂電第二名23分

台南大億麗緻酒店終止營運　市府將全力協助後續處理

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

上工第二天慘被活埋13小時亡！他見妻滿身泥巴淚崩

即／謝和弦報社噴紅「幹」　再嗆「下次放火」被起訴

平鎮停車場崩塌遭活埋！女工尋獲已死亡

屏東男保護妹妹「失手殺父」！判決出爐

女工受困破8小時　消防隊徹夜開挖搜救

女法官被起底「曾判殺人魔死刑」

搞大少女！屁孩20萬人臉書社團討「墮胎藥」

中尉輕生前　獨自1人走進中正堂

被迫加班變自願　輕生中尉友爆料

殺警男無罪　精神科醫師：司法的問題

平鎮停車場工地「坍塌畫面曝光」

女童畫「洗澡情境」洩他色行…狼父遭判7年

更多熱門

相關新聞

醉男深夜連放火　燒毀5機車2冷氣

醉男深夜連放火　燒毀5機車2冷氣

新竹縣尖石鄉1名周姓男子，28日凌晨因酒後心情不佳，竟拿打火機連續縱火，不到2個小時就在新竹街頭燒毀5輛機車及住家外的2台冷氣，也讓消防隊員疲於奔命，警方隨後也逮捕這名嫌犯，全案依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

竹北近3年發展起飛！外地人驚「街道規劃有水準」

竹北近3年發展起飛！外地人驚「街道規劃有水準」

新竹台北來回一趟1000　全網暴動「油錢都不夠」

新竹台北來回一趟1000　全網暴動「油錢都不夠」

逆子磚塊鐵條鋸子狂揮　老爸慘毀容

逆子磚塊鐵條鋸子狂揮　老爸慘毀容

90萬網紅遭「老師摸下體」　女兒現身才停手

90萬網紅遭「老師摸下體」　女兒現身才停手

關鍵字：

洩慾工具老師田徑新竹

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面