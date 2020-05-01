老師新婚隔天帶她開房間！高中妹「以為愛情來了」…傻6年才醒：被當洩慾工具

▲晴晴多次與教練發生性關係，原本以為交了男朋友，事後才醒悟自己只是被當成洩慾工具。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市某高中體育班張姓男教師竟對女學生「晴晴」（化名）伸出狼爪，利用晴晴涉世未深、懵懂無知，假藉賽事訓練名義製造獨處情況，並數次帶著她上汽車旅館；就連張男新婚隔日，都還帶著晴晴外出開房間。事後晴晴認清自己只是被老師當成洩慾工具，因此提告性侵；但法院審理後，認為2人當時是情侶關係，並不構成性侵要件，因此一審判處張男無罪，案經上訴後，二審仍維持原判，全案仍可上訴。

判決書內容指出，晴晴就讀該高中體育班，是田徑短跑選手；而張男則是體育班訓練組組長，對於田徑隊學生有教育、訓練、評分及指派參賽權力。晴晴就讀高一時就因訓練而住校，當時張男利用晴晴年幼懵懂，多次假藉賽事訓練之名製造2人獨處機會，待2人逐漸熟稔後，師生關係更是變了調，張男多次以協助升學、就業為由，以每周1次的頻率帶晴晴上汽車旅館開房間，2人性交至少3次。誇張的是，張師在新婚後隔天仍然按捺不住自身獸慾，假借職務之便邀約晴晴外出，並載往汽車旅館開房性交得逞。

晴晴在庭審時揭開這段不堪過往，表示2人第一次發生性關係是在高二那年的夏天，當時雖然對張男有點崇拜，但心裡只當他是教練，因擔憂若未按照張男指示恐會影響成績，因此半推半就下發生性行為，事後2人多次發生性關係，過程中並無暴力、也無脅迫情形，「教練對我很好，感覺是跟他在談戀愛，一開始是仰慕，高三升大學時才漸漸喜歡上他！」

晴晴泣訴，自己與張男從一開始的師生關係逐漸變調，原本以為自己交了男朋友，但事後卻發現教練對她的態度並非如此，「我覺得我好像被當成他的洩慾工具，每一次見面他都會帶我到汽車旅館，我可能一時太糊塗，覺得自己陷在愛情裡面，但後來才發現原來不是我想的那樣。」晴晴說，當高三那年張男結婚後，本來想結束這段不當關係，但事後卻又切不斷，直到她大學四年級交了男朋友後才終於醒悟，因此提告張男性侵。

新竹地院審酌後，認為綜觀所有事證，不能排除2人是在自然交往情況下發生關係的可能性，且晴晴在就讀大學後張男已無法掌握其課業成績，但2人仍是持續發生關係，難以認定係為利用權勢性交，因此判處張男無罪。案經上訴，二審仍維持原判，全案仍可上訴。

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