　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

身障女學員廁所刷牙遭襲臀　志工掰：我想問她餐廳怎麼走

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

台中傅姓男子在某社福機構擔任志工，去年9月30日中午12時許假裝想要詢問餐廳位置，跑進一樓的無障礙廁所與正在刷牙的美美（化名）搭話，並伸手從後方襲臀。雖然他矢口否認伸出鹹豬手，但還是被台中地院法官依違反《性騷擾防治法》，判處拘役45日，得易科罰金4.5萬元，全案仍可上訴。

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／記者孫于珊攝）

▲傅男跑進廁所詢問女學員餐廳的位置。（示意圖／記者孫于珊攝，與本案無關）

美美在偵查過程中表示，當天她在一樓的無障礙廁所內，並站在洗手台前刷牙，這時傅男走進來詢問一些問題，當下覺得有些古怪，於是向內移動，沒想到對方也跟著往裡面走，「他趁我不注意時，從後方伸手以手掌觸摸我的右臀，而且有停留一下」，她嚇了一大跳隨即衝出廁所，正好遇到一名教保員，連忙表明剛剛遭人性掃擾。

對於美美的指控，傅男辯稱，他是從2019年8月12日開始擔任志工，當天進入廁所與美美搭話，是想詢問「餐廳怎麼走？」、「廁所內的大門能否開啟？」等事，並沒有性騷擾的意圖或行為，「我們是面對面講話，怎麼可能出手觸摸臀部」，後來他也有在走廊遇到同一名教保員，打聽之後才知道餐廳的位置，接著就前往餐廳。

而該名教保員證稱，事發當下看到美美從廁所快速跑出來，感覺非常緊張，一看見他就說「有人在摸屁股」，緊接著傅男也跑過來並詢問餐廳位置，「我看他穿著志工制服，就說了餐廳方向，他隨即離開。等到人走了，美美才說是被那個志工摸屁股，我馬上跑去餐廳找人，但他已經離開了。」

▲刷牙、牙刷、牙膏。（圖／Pixabay）

▲美美在刷牙時遭到襲臀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

由於傅男矢口否認性騷擾，台中地院法官根據設施平面圖、監視器畫面等證據認定，他的確有做出騷擾行為，畢竟該設施一樓4個角落都設有一般及無障礙廁所，也有明確的指示牌，一般人如果沒有特別需求，不至於會走錯廁所，況且在這之前他已經擔任3次志工，甚至曾在餐廳幫忙盛飯，怎麼可能不知道餐廳的位置。

法官接著指出，傅男向教保員詢問餐廳位置後，雖然有朝指示方向走去，卻在入口處稍微停留5秒，接著就離開了，並未進入，種種證據都與他的說詞不符，最後依違反《性騷擾防治法》，判處拘役45日，得易科罰金4.5萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
「亞洲第一美男子」無父母沒姓名！靠《末代皇帝》登奧斯卡　息影
高雄市議員闖紅燈撞死騎士影片曝！喊「車禍有比例對錯」慘遭打臉
傻戴17年綠帽！兒子和「8年摯友」有父子臉..男星驗DNA崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3月大女嬰臉色發白送醫僅2400公克重　生母認了「只餵米漿」起訴

高市議員遭爆「開車闖紅燈」撞鋼鐵廠員工　頭部重創搶救5天不治

小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋3圈」　3人棄車落跑

4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

綠帽疑雲上門談判...反遭3人圍砍！　男「連包帶槍」被搶走

男移情別戀…他找上門談判　「一刀刺中心臟」他到警局自首判10年

有錢就是不繳！台南知名廚具公司欠稅220餘萬　負責人遭拘提管收

三千公尺測驗突暈倒延誤送醫致癱　員警獲國賠1749萬餘元

七七行館案更一審宣判　劉政池刑度獲得減輕為10月+3月

高市議員闖紅燈撞死騎士現場曝！「車禍有比例對錯」　監視器畫面狠打臉

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋3圈」　3人棄車落跑

4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

綠帽疑雲上門談判...反遭3人圍砍！　男「連包帶槍」被搶走

男移情別戀…他找上門談判　「一刀刺中心臟」他到警局自首判10年

有錢就是不繳！台南知名廚具公司欠稅220餘萬　負責人遭拘提管收

三千公尺測驗突暈倒延誤送醫致癱　員警獲國賠1749萬餘元

七七行館案更一審宣判　劉政池刑度獲得減輕為10月+3月

高市議員闖紅燈撞死騎士現場曝！「車禍有比例對錯」　監視器畫面狠打臉

吳茂騰殺女友鋸屍「可教化」再逃死　被害家屬怒：蔡總統妳有沒有聽到啊？

他轉貼「小英博士是假」涉散佈謠言　法官裁定不罰3關鍵原因曝光

防疫＆治安不鬆懈　屏警辦理聯合稽查8大營業場所

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

馬大偉運彩解盤／樂天@統一　樂天先發左打剋星

小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋3圈」　3人棄車落跑

金漫獎新變革！打破獎項分類成為「年度漫畫獎」　總獎金首破 200 萬

愛心廠商捐贈400公斤肉末　動保員設計「特別菜單」給浪浪大飽口福

4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

後腦突然冰冰黏黏！一摸是「袖珍型青娃」　森林管護員秒融化

綠帽疑雲上門談判...反遭3人圍砍！　男「連包帶槍」被搶走

6歲女童生日因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

社會熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進墓園生活

高市議員爆闖紅燈　騎士搶救5天亡

國道內線逆向「玩命關頭」狂飆8分鐘　瘋狂4公里後..

警踹短裙女全直擊　真相還原

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

獨／高市議員闖紅燈肇禍騎士不治　目擊者曝車速快

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

慘死牙醫遺孀陳情　蔡英文親筆回信

男捕魚消失出海口！友目擊嚇傻

網傳國道1號大灣交流道逆向小客車攔到了！

更多熱門

相關新聞

巫師施法「手伸衣內狂摸私處」！27歲女信徒力挺

巫師施法「手伸衣內狂摸私處」！27歲女信徒力挺

一名泰國巫師替女信眾「驅魔」時，不斷的撫摸胸部與私處，引發極大爭議，不過巫師堅稱表示，「整個過程都是在治療」。而女信眾在整過程中不但沒有反抗，事後還表示，「精神狀態都恢復的差不多，整個人都好了起來」。影片曝光之後，引起熱烈討論，警方認為，巫師很有可能觸犯性騷擾罪。

少女路邊聊天遭襲臀！色翁「剛出獄」又判拘

少女路邊聊天遭襲臀！色翁「剛出獄」又判拘

女指導員控拍肩變襲胸　學員無罪

女指導員控拍肩變襲胸　學員無罪

男演員搭客運遇性騷擾　大叔淫笑摸他全身

男演員搭客運遇性騷擾　大叔淫笑摸他全身

不滿友隱瞞染毒　他開槍害癱

不滿友隱瞞染毒　他開槍害癱

關鍵字：

台中地院性騷擾

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

《棒棒堂》富二代趁機硬上王大陸女友

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面