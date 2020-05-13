身障女學員廁所刷牙遭襲臀　志工掰：我想問她餐廳怎麼走

記者黃翊婷／綜合報導

台中傅姓男子在某社福機構擔任志工，去年9月30日中午12時許假裝想要詢問餐廳位置，跑進一樓的無障礙廁所與正在刷牙的美美（化名）搭話，並伸手從後方襲臀。雖然他矢口否認伸出鹹豬手，但還是被台中地院法官依違反《性騷擾防治法》，判處拘役45日，得易科罰金4.5萬元，全案仍可上訴。

▲傅男跑進廁所詢問女學員餐廳的位置。（示意圖／記者孫于珊攝，與本案無關）

美美在偵查過程中表示，當天她在一樓的無障礙廁所內，並站在洗手台前刷牙，這時傅男走進來詢問一些問題，當下覺得有些古怪，於是向內移動，沒想到對方也跟著往裡面走，「他趁我不注意時，從後方伸手以手掌觸摸我的右臀，而且有停留一下」，她嚇了一大跳隨即衝出廁所，正好遇到一名教保員，連忙表明剛剛遭人性掃擾。

對於美美的指控，傅男辯稱，他是從2019年8月12日開始擔任志工，當天進入廁所與美美搭話，是想詢問「餐廳怎麼走？」、「廁所內的大門能否開啟？」等事，並沒有性騷擾的意圖或行為，「我們是面對面講話，怎麼可能出手觸摸臀部」，後來他也有在走廊遇到同一名教保員，打聽之後才知道餐廳的位置，接著就前往餐廳。

而該名教保員證稱，事發當下看到美美從廁所快速跑出來，感覺非常緊張，一看見他就說「有人在摸屁股」，緊接著傅男也跑過來並詢問餐廳位置，「我看他穿著志工制服，就說了餐廳方向，他隨即離開。等到人走了，美美才說是被那個志工摸屁股，我馬上跑去餐廳找人，但他已經離開了。」

▲美美在刷牙時遭到襲臀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

由於傅男矢口否認性騷擾，台中地院法官根據設施平面圖、監視器畫面等證據認定，他的確有做出騷擾行為，畢竟該設施一樓4個角落都設有一般及無障礙廁所，也有明確的指示牌，一般人如果沒有特別需求，不至於會走錯廁所，況且在這之前他已經擔任3次志工，甚至曾在餐廳幫忙盛飯，怎麼可能不知道餐廳的位置。

法官接著指出，傅男向教保員詢問餐廳位置後，雖然有朝指示方向走去，卻在入口處稍微停留5秒，接著就離開了，並未進入，種種證據都與他的說詞不符，最後依違反《性騷擾防治法》，判處拘役45日，得易科罰金4.5萬元，全案仍可上訴。