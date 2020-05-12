▲桃園敬老金年發放26億，市議員牛煦庭建議訂發放總額天花板。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員牛煦庭12日在市政總質詢中指出，桃園市非法定社福支出，光1年發放三節與重陽敬老金即達26億元，隨著高齡化年代，再過12年也就是鄭文燦市長可以領敬老金那年的2032年，光一年就要發40億敬老金，等同於花掉一條輕軌建設經費，累計將發掉456億元，建議市府重視，以免衍生世代對立。

▲市議員牛煦庭建議訂發放總額天花板。▼牛煦庭指出，2032年桃園老年人口約44萬，年發40億元敬老金。（圖／翻攝自網路）

牛煦庭建議，重陽敬老金的發放，市府以今年經費為標準訂發放總額天花板，到2032年估計可省100億元，以降低未來桃園財政負擔。鄭文燦表示，對於老人福利不應以負面態度看待，老人福利也能產生積極效果，希望不要造成世代對立，他認為敬老金發放是歷史留下的福利制度，確實可以檢討調整。

鄭文燦認為，第一階段可以先研議設置排富條款，第二階段則考慮將每年9,500元的敬老金與敬老愛心卡點數結合，同時促進消費並增加長者福利，至於，第三階段希望敬老金採全國統一標準，他認為社會福利不應由地方自行加碼，希望待國民年金及老農津貼涵蓋範圍夠完整時，再由中央統一制定敬老金發放標準，他也會在市長任內積極向中央建言。

據指出，桃園市政府非法定社福支出，還有老人裝置假牙補助，三節重陽敬老金是從呂秀蓮縣長開始發放，鄭文燦認為，敬老金發放是歷史留下的福利制度，而老人的經濟安全很重要。

►偷偷分享少女秘密！