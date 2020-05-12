「村長」詹江村質詢聽到官員「啍」聲　鄭文燦陪同道歉

▲勞動局長陳靜航一句「啍」聲，引發「村長」詹江村怒火！（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨籍桃園市議員詹江村11日於市政總質詢時，不滿備詢官員無法即席回答，氣得大罵員沒有進入狀況，尤其耳力好的詹聽到被質詢的勞動局長陳靜航答詢後，發出小小聲「啍」，認為未受尊重，引發怒火，事後在市長鄭文燦陪同下道歉而平息。

外號「村長」的市議員詹江村、針對日前桃園發生非法移工與幫派結合引發治安事件，於質詢中指出，「非法移工怎麼會有槍？是否有越南幫派，擁槍自重」，詹江村再度砲轟，非法移工是治安及疫情死角，移工生活環境不佳，萬一有人感染新冠肺炎，可能會變成變成疫情破口。

「請問勞動局長？桃園逃逸移工有多少？」詹江村質詢勞動局長陳靜航，陳回答「不知道有多少違法移工跑來桃園」，詹江村回嗆「資方在移工逃逸時會回報，勞動局長你跟我玩數字及文字遊戲」，由於陳靜航多次「答非所問」經詹不斷追問才坦承的確不知道桃園的逃逸勞工數字。

在詹江村質詢時，勞動局長陳靜航於答詢後，其麥克風出現「啍」的聲音，意外讓總質詢擦槍走火。「陳局長啍的一聲，官員答詢可以這樣嗎！」，詹江村當場提出抗議，要求會議主席副議長李曉鐘質詢時間暫停，過程氣氛相當火爆，由於自知理虧，在中場休息時間，陳靜航由市長鄭文燦陪同，向詹江村對剛才「啍」的一聲，表達歉意。鄭文燦市長則要求勞動局會後提供相關資料。

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