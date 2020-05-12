台東縣府爭取1400萬元　修復專賣局台東出張所宿舍

▲▼ 台東縣府爭取1400萬元修復專賣局台東出張所宿舍。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣民所關心位於大同路的歷史建築「專賣局台東出張所宿舍」(原兒童故事館)，因尼伯特颱風侵襲造成災損，經縣政府文化處努力爭取1400萬元修復經費有成，於12日舉行動工儀式，預計修復兩棟日式木造建築及其周邊的環境設施，工程預計1年完工，希望完成後提供縣民或附近民眾另一個休閒去處及觀光景點。

日治時代成立總督府專賣局，進行酒類、煙草、食鹽、樟腦等的專賣。1927年於台東成立台東專賣局出張所，現遺留2棟日式木造建築，係1937年興建完成的專賣局員工官舍，戰後續做為台灣菸酒公賣局局長及職員的宿舍使用，在2009年登錄為歷史建築後，曾為台東兒童故事館使用，因105年的尼伯特颱風造成災損，雖緊急搭鋼棚架予以保護，然屋頂瓦、雨淋板的毀損漏水和長年的蟲蟻蛀蝕，苦無經費修復，導致停用待修至今。

文化處長鍾青柏在工程簡報指出，專賣局台東出張所宿舍原由縣府教育處委託台東故事協會經營管理，因尼伯特風災之故災害停止營運後，於2018年年底交由文化處接管，在1年多來不斷地努力之下，不僅完成規畫設計作業，也於去年年底向中央爭取到1400萬經費，修復工程終能於12日正式開工啟動。



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