宿舍清喉嚨！隔天一看尷尬了「癢都不敢出聲」　網卻羨慕炸：根本天使

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管國內疫情趨緩，不過多數民眾仍不敢大意，防疫動作照樣「做好做滿」。一名網友日前在宿舍清喉嚨，結果隔天桌上就出現酒精及喉糖，事後她得知緣由，忍不住尷尬，不過網友們一面倒大讚對方，「室友人很好耶，這是一個變熟的契機」、「剛好跟室友熟一下啊，嘴個兩句就熟起來了啦」。

網友在dcard娓娓道來，她們宿舍住3人，平時因為跟室友A同班，所以都會一起走，至於室友B則不太熟，「前兩天宿舍只有我跟室友B，突然喉嚨有點癢癢的就清了幾下喉嚨，結果隔天桌上出現喉糖、酒精，還附了張紙條，要我多多保重......。」

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▲室友送了一盒喉糖和酒精給她。（圖／翻攝自dcard）

其實，她是聽室友A轉述，才得知是室友B放的，對方當下聽到她咳嗽很剉，但因為不熟、不好意思說，才會默默把東西放桌上，「結果搞得寢室氣氛超僵哈哈，害我現在喉嚨癢都不敢出聲了，實在有點尷尬呢！」

PO文一出，網友們紛紛笑回，「覺得室友B蠻可愛的哈哈哈哈，多吃一點喉糖多休息啊」、「室友人也蠻好的阿，不熟不敢直接講好好笑」、「室友好有愛」、「室友單身嗎」、「這是天使室友吧！我咳嗽只會被嗆」、「為什麼大家的室友都那麼友善嗚嗚，她說不定想跟妳也好起來，可能比較內向，希望原po能主動去找他」。