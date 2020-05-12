30天「本土+0」終於來了！　高鐵車站、列車全面廣播放送好消息

▲高鐵向防疫英雄致敬廣告照。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，台灣今（12）日迎來連續30天無新增本土病例，高鐵各車站及列車特別自下午2點30分起，透過廣播向旅客傳遞好消息。另外，高鐵也特別製作大型感謝廣告，向一路走來、齊心抗疫的幕後英雄致上最高敬意。

中央流行疫情指揮中心下午宣布本土已連續30天零確診，高鐵也隨即在各車站及列車透過廣播向所有旅客傳遞這個振奮人心的好消息，其內容為「各位旅客您好，今日再次零確診，同時台灣已達30天無新增本土病例，台灣高鐵向全台防疫團隊致敬，並感謝旅客配合各項防疫措施，台灣高鐵與您共同守護大家的健康。」

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▲高鐵在各車站、列車車廂廣播，放送本土30天零確診好消息。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵今日更在人潮最多的台北車站掛起這面感謝廣告，除同步於高鐵企業網站、臉書、車站電子看板等處提前曝光外，後續更將陸續在列車車廂中完成張貼，希望以簡單的一句：「謝謝您！防疫路上，每一個堅守崗位的人都是英雄」，表達對幕後英雄的無限感謝，以及對黎明終將到來的衷心期待。

▲▼高鐵向防疫英雄致敬廣告照。（圖／高鐵提供）

為確保旅客在防疫期間依然能夠「正常生活、謹慎防疫」，高鐵自疫情爆發以來即積極配合政府各項「超前部署」防疫措施，持續加強列車及車站清潔消毒，致力做好各項防疫工作，以提供旅客安心、安全的乘車環境。

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