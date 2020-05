傳聞14吋MacBook Pro將於2021年發布　搭載Mini-LED背光設計

▲MacBook Pro。(圖/翻攝自macrumors)

記者陳心怡/綜合報導

自從蘋果去年停產15吋的MacBook Pro轉而推出了新的16吋機型後,不少人認為14吋的MacBook Pro最終也會取代13吋的機型。

蘋果在本月初為13吋MacBook Pro帶來了Magic Keyboard和更快的處理器時,最終還是堅持使用了相同尺寸的螢幕,但Twitter帳號「L0vetodream」暗示14吋的機型會在2021年發布,但他沒有提供更詳細的細節。

該帳號先前準確地透露關於新iPhone SE的幾個細節,包括該設備將在4月的第二週推出,並提供三種存儲容量。同樣,該帳號也準確地預測了新款iPad Pro機型將在3月份的第三週推出。

考慮到13吋MacBook Pro通常每年只更新一次,因此,2021年發布新款是預料中的事情,屆時14吋機型是否會完全取代13吋,或者是保留幾款低價13吋型號還有待觀察。

先前,天風國際分析師郭明錤曾預測,蘋果在2021年底前至少發布6款Mini-LED產品,其中包括14吋和16吋的MacBook Pro機型。綜合起來看,這些傳​​聞可能暗示著14吋的MacBook Pro將在明年的某個時間點發布,最重要的變化就是搭載Mini-LED背光設計。

in my dream MBP14 next year