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傳聞14吋MacBook Pro將於2021年發布　搭載Mini-LED背光設計

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▲MacBook Pro。（圖／翻攝自macrumors）

▲MacBook Pro。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳心怡／綜合報導

自從蘋果去年停產15吋的MacBook Pro轉而推出了新的16吋機型後，不少人認為14吋的MacBook Pro最終也會取代13吋的機型。

蘋果在本月初為13吋MacBook Pro帶來了Magic Keyboard和更快的處理器時，最終還是堅持使用了相同尺寸的螢幕，但Twitter帳號「L0vetodream」暗示14吋的機型會在2021年發布，但他沒有提供更詳細的細節。

該帳號先前準確地透露關於新iPhone SE的幾個細節，包括該設備將在4月的第二週推出，並提供三種存儲容量。同樣，該帳號也準確地預測了新款iPad Pro機型將在3月份的第三週推出。

考慮到13吋MacBook Pro通常每年只更新一次，因此，2021年發布新款是預料中的事情，屆時14吋機型是否會完全取代13吋，或者是保留幾款低價13吋型號還有待觀察。

先前，天風國際分析師郭明錤曾預測，蘋果在2021年底前至少發布6款Mini-LED產品，其中包括14吋和16吋的MacBook Pro機型。綜合起來看，這些傳​​聞可能暗示著14吋的MacBook Pro將在明年的某個時間點發布，最重要的變化就是搭載Mini-LED背光設計。

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