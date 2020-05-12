AirPods Studio傳定價349美元！　配戴免分L、R

▲頭戴式耳機。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

據傳蘋果即將推出的頭戴式耳機名為 AirPods Studio，可能會具有類似於AirPods和AirPods Pro的耳朵感應功能（或頭頸部感應功能），也就是將耳機拿下來後歌曲就會暫停，戴回去又會自動播放的功能。

AirPods Studio 可能具有類似的感測器，感應用戶有沒有拿下耳機，推測也有可能是當耳機戴在頭上時播放，放在脖子上時音樂就會暫停；據傳內建另一個感測器，能使用戶在戴上 AirPods Studio 時不需要分左右兩側，意味著不用分耳機是L還是R，就可以直揭配戴。

另外，蘋果的頭戴式耳機可能與 AirPods Pro 一樣，可在主動降噪和通透模式之間做切換，彭博還指出，AirPods Studio 將具有可更換的耳墊和頭帶襯墊，可以進行訂製。

蘋果可能推出多種款式，包括皮革面料的高級版、透氣性更好的健身模型。上週末有爆料指出，AirPods Studio 的價格可能定在349美元（約新台幣10,450元）。



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