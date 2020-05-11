女子花1800在亞馬遜買AirPods　開箱看傻眼「比頭還大」

▲AirPods在全球熱賣，卻也成為不肖業者的仿冒目標。（圖／取自Apple）

記者洪菱鞠／綜合報導

越來越多品牌加入無線藍牙耳機戰局，但要論人氣、買氣，蘋果的AirPods銷量獨占鰲頭，仍是市場上最受歡迎的產品，卻也因此成為不肖業者山寨或仿製目標。杜拜一名女子就在亞馬遜網購了AirPods，收到實品開箱後，一看讓她瞬間傻眼又無言，因為耳機竟然比她的頭還要大，照片po到推特上立刻引起一票網友熱議。

綜合外媒報導，這名杜拜女子在推特發文表示自己清楚買的是AirPods假貨，因為亞馬遜出售的價格不貴，最後決定下單購買，沒想到收到貨打開一看，讓她驚呼「天啊，這些東西好巨大」，從她隨文附上照片來看，光是仿製品的離譜大小，就和正品差異很大。據悉，該女只花了62美元（約新台幣1,866元）就購買到，而這款產品的零售價通常是這個價格的3倍以上。

▲杜拜一名女子收到網購的AirPods，離譜大小跟吹風機沒兩樣。（圖／翻攝自推特）

假AirPods隨即引來許多網友關注也看到笑翻，有人覺得就算是假貨也太誇張了，也有人開玩笑說仿冒的太有創意了，另有不少人則認為這樣的大小根本是吹風機。據了解，原推文被轉發超過72000次，但後來被刪除，稱其中包含「潛在的敏感內容」，亞馬遜沒有對此作出任何回應。