洪秀柱指「高雄人不歡迎貪腐集團」籲反罷韓　批綠營執政弊案多

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票6月6日登場。前國民黨主席洪秀柱11日在臉書公開呼籲反對罷韓，理由則是「反貪腐」。洪提到，罷韓理由只是因為不喜歡韓，而高雄市長期由民進黨執政，發生許多弊案，有些綠營人士選輸跑去中央當官，因此她要讓當局了解，高雄人不歡迎貪腐集團班師回朝。

洪秀柱以「六月六反貪腐 要建設挺高雄」為題發文指出，去年很多人不贊成國民黨提名韓國瑜選總統，「但我們應該支持法律賦予任何人合法參選的權利」，更支持反貪腐。

洪秀柱提到，自從她參政以來，反對任何貪腐行為，包括前總統李登輝執政時期的黑金問題，到前總統陳水扁自身的貪腐狀況，「我們也看到大陸因經濟快速發展隨之而來的打貪打腐」。

洪秀柱認為，清廉是普世價值，應當是政治人物最基本的條件，也是人民對政治人物最重要的要求。

洪秀柱表示，她看了中選會公布的綠營高雄市長罷免理由書，具體理由除了韓國瑜去年參選總統之外，並沒有其他什麼具體理由，「簡單說，主要的罷免理由就是不喜歡韓國瑜」；不喜歡一個人，可以成為支持罷免一個人的理由嗎？這樣是民主嗎？還是破壞民主的民粹？

洪秀柱直批，台灣上自總統下到里長，所有民選首長幾乎都曾換人做做看，有人說一個民主國家要經歷過2次以上的政黨輪替、經過新陳代謝才叫做民主，「但沒聽說過因為不喜歡而罷免一個剛滿一年的首長叫做民主！我看這不是民主，而是政治鬥爭！」

洪秀柱指出，高雄市歷經民進黨長期執政，有了許多弊病，發生許多令人難以理解的資源分配問題，包括氣爆善款不當使用、大港開唱不當補助、慶富案不當核貸、興達港喬獵雷艦造船用地、輕軌二階決策疑點等五大弊案，甚至在陳菊任內，市府團隊貪汙瀆職共105案，起訴194人，「可是多少高雄的綠營人士在民進黨選輸高雄市長後跑到中央去做官？」

洪秀柱強調，因此為了高雄的未來、為了反貪腐，「讓清廉這個基本價值留在高雄市政府，讓願意做事的人好好做事」，她反對高雄市長罷免案，「我們要讓已經連任的民進黨政府了解」，高雄人不歡迎貪腐集團班師回朝，透過反罷免讓反貪腐的清廉價值，成為所有政治人物與政黨的金科玉律。

洪秀柱最後呼籲，請高雄的好朋友支持反貪腐挺做事，6月6日請出門投反對罷免一票，也請不在高雄的好朋友們，告訴在高雄親友投下這力抗貪腐集團反罷免一票，「讓我們一起在反貪腐之路上共同寫歷史」。