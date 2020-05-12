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俄羅斯連9天破萬確診「直逼全球第二」　普丁仍宣布逐步解封

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▲▼普丁召開視訊會議。（圖／路透）

▲普丁說明逐步解封計畫。（圖為之前視訊會議畫面／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯連9天破萬確診，已經擠下義大利成為全球第4大染疫國，且統計數據明白顯示疫情正在攀向高峰；然而總統普丁（Vladimir Putin）11日表示，全國自周二（12日）起逐步解封，個別區域需依照該區疫情狀況，量身制定解封程序。

截至台灣時間12日上午5點32分，俄羅斯累計22萬1344例確診，僅比居第3位的英國22萬4329例確診少不過3000例，比居第2位的西班牙22萬7436例少僅6000例，不過俄羅斯已經連續9天破萬確診，一旦第10天再破萬，就會一舉躍升成世界第二大染疫國。

綜合外電報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）10日才宣布，延長首都封鎖期限至5月31日；普丁11日就在電視上發表全國演說，表示要解除已執行6周的全國封鎖狀態，並指出此舉讓全國醫療體系能有充分準備，拯救千千萬萬的生命「明天開始，5月12日，全國居家禁足的日子將會結束，經濟會全面重啟。」他也提及，個別區域將視情況制定解封及防疫指引。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁表示建築營造業及農業應率先復工。（圖／路透）

普丁指出大型公共活動仍被禁止，民眾也必須嚴格保持衛生清潔，但盡快恢復經濟活動是大家都關心的事，而營造業及農業應作為率先重啟的產業。

撇除俄羅斯的疫情正在急遽擴散中，亟欲讓國家經濟重新動起來的普丁說，危機遠未結束，「我們一定不能發生新一波的疫情，也不能嚴重併發症的病例增加。」

逐步解封第一階段，營造業及其他產業員工重回崗位，在商店及搭乘大眾運輸工具時，必須配到口罩、手套。其餘居民仍除了購買生活必需品、工作及遛狗，都必須待在家中，而若要跨城市通勤等，需要數位許可證明。

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