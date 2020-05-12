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iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

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▲iPhone 12。（圖／翻攝自slashgear）

▲iPhone 12大小。（圖／翻攝自slashgear）

記者陳心怡／外電報導

知名的蘋果產品爆料名人Jon Prosser日前洩露四款iPhone 12系列手機的存儲空間、大小和價格。

Jon Prosser指出，iPhone 12將具有128GB和256GB的內部存儲空間，背面可能是鋁製的，並且會有一個帶有LED閃光燈的雙鏡頭陣列。基本款iPhone 12的起價為649美元（約新台幣19,557元），而256GB版本的起價為749美元（約新台幣22,571元）。

如果是iPhone 12 Max，將會配備4GB RAM的6.1吋BOE OLED螢幕。內部存儲容量版本可能有128GB和256GB，兩者都有鋁質背面。另外，幾乎可以肯定，iPhone 12 Max將採用與iPhone 12（非max）相同的雙鏡頭設置。128GB版本的iPhone 12 Max的起價為749美元（約新台幣22,571元）。具有256GB內部存儲空間的版本起價為849美元（約新台幣25,584元）。

如果選擇Pro系列，從iPhone 12 Pro開始，它將具有6.1吋螢幕。但該設備的6.1吋螢幕與iPhone 12 Max明顯不同。iPhone 12 Pro將配備6.1吋的三星OLED Super Retina XDR面板，具有120Hz的Pro-motion自動適應更新率技術。

iPhone 12 Pro將有6GB內存，以及內部存儲多種尺寸和規格。Pro型號將具有不銹鋼背面和三鏡頭設置，並帶有LiDAR。iPhone 12 Pro的128GB版本起價約為999美元（約新台幣30,104元）。256GB版本的起始價格可能為1,099美元（約新台幣33,118元），512GB版本的起始價格可能為1,299美元（約新台幣39,145元）。

iPhone 12 Pro Max的不銹鋼結構可能會提供與Pro（非Max）相同的顏色以及相同的相機設置。iPhone 12 Pro Max的定價結構起步價為1,099美元（約新台幣33,118元）起。

如果蘋果的發表時間與過去幾年相同，iPhone 12系列可能會在夏末或2020年9月初發布。然後將在2020年9月下旬或10月初發布iPhone 12和iPhone 12 Pro。

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