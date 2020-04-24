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郭明錤：蘋果今年將出頭戴式耳機　明年2款AirPods登場

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▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲AirPods Pro快速開箱。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

天風國際分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）發表一份最新報告指出，蘋果會在今年年末量產頭戴式耳機，第2代AirPods和第3代AirPods則會在2021年開始量產。

郭明錤表示，蘋果高階耳機將在2020年夏季開始批量生產，初秋開始發布。正如知名爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）所預言的那樣，該產品將於6月初在WWDC上發佈，並在幾個月後推出上市。

同時，郭明錤還預計第3代AirPods將在2021年上半年開始量產。這些AirPods預計與目前的AirPods Pro有一樣的生產過程，但內部設計最大改變為捨棄第二代AirPods採用的軟硬板+SMT，轉而採用與AirPods Pro相同的SiP設計，外觀設計將大致保持不變。

郭明錤補充說，第2代AirPods Pro將於2021年末或2022年初投入量產。同樣細節未知，但是值得注意的是，距新的AirPods Pro的推出尚有一年多的時間。

先前《Digitimes》報告顯示，蘋果將於今年推出一款AirPods Pro Lite。蘋果知名爆料人士Jon Prosser近日發布Twitter稱，新AirPods已經準備就緒，最快將於5月份與新款MacBook Pro一同亮相。不過郭明錤對於這項傳言抱持懷疑態度。

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