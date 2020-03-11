蘋果擬推新系列頭戴式耳機！iOS 14程式碼透端倪

▲科技網站《9to5Mac》在iOS 14程式碼中發現兩款新圖示，分別為分別是淺色模式及深色模式下的的頭戴式耳機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

日前已有報導透露，蘋果官方官方將打造的無線頭戴式耳機是AirPods新系列產品，目前已在研發當中。而稍早外媒進一步在iOS 14程式碼中發現了蘋果這款新耳機的設計。

科技網站《9to5Mac》在iOS 14程式碼中發現兩款新圖示，分別為分別是淺色模式及深色模式下的的頭戴式耳機。功能方面，預計該高階頭戴式耳機將有著與AirPods類似的功能，如拿下耳機時音樂自動暫停，戴上後又自動開始播放等。且預計該耳機將具備與AirPods Pro類似的通透模式，提供更好的降噪功能。

AirPods是靠電池盒進行充電，而Beats Solo Pro則是透過Lightning接孔進行充電。不過目前尚無法得知該無線耳機的充電方式，雖然無線充電愈來愈受歡迎，但目前尚無證據顯示該設備將支援無線充電。

天風國際證券分析師郭明錤曾於2018年預告蘋果將於當年度推出頭戴式耳機，彭博隨後也發布報導，稱該耳機將具備降噪功能及與AirPods相同的無線配對功能。不過最終產品並未於2018年發布，但據郭明錤1月釋出的報告，該產品將有望於今年推出。

Beats目前有一款Beats Studio無線貼耳式耳機，售價為349美元（約新台幣1.05萬元）並具備降噪功能，且使用與第一代AirPods相同的晶片，但不具備「Hey Siri」支援及通透模式。預計蘋果這款新的高階頭戴式耳機推出後，價格將較上述Beats耳機更貴一些。

►Apple今年不推半入耳、入耳式耳機 知情人士：耳罩式AirPods研發中

